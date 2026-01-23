Doi jucători de la FCSB, OUT din echipa de start. Anunțul lui Gigi Becali înaintea meciului cu CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că va scoate din echipa de start a FCSB-ului doi jucători, după umilința cu Dinamo Zagreb. Campioana a fost învinsă de croați cu scorul categoric de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League.

Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de prestațiile lui Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, urmând ca cei doi să fie lăsați pe banca de rezerve la derby-ul de duminică cu CFR Cluj, din etapa a 23-a din Liga 1.

Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb

Gigi Becali a transmis că titular în centrul defensivei va fi Andre Duarte, în locul lui Joyskim Dawa. De asemenea, în locul lui Mihai Lixandru va fi titularizat fie Darius Olaru, fie Juri Cisotti.

De asemenea, Becali a transmis că Ofri Arad va putea bifa primele minute la FCSB peste cel puțin trei săptămâni. Patronul roș-albaștrilor a declarat că Florin Tănase are șanse să joace cu CFR Cluj, după ce o accidentare l-a ținut departe de teren în meciul cu Dinamo Zagreb.

„N-o să mai fie Dawa, o să fie Duarte. În centru, va fi altceva. N-o să mai fie Lixandru, el n-o să mai fie mijlocaș. Lui îi place să fie fundaș central, îi place să dea mingea în spate. Ești mijlocaș, urcă cu ea la picior. E fricos, se ascunde de fotbal. Baba, vreodată l-am lăudat? Toate mingile au ajuns la el, Lixandru fugea, să nu o primească. Ochiul lui Becali e pe tine.