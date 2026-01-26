Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: "O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?" - Antena Sport

Gigi Becali a declarat că va lua o decizie fără precedent în ultimii patru ani la FCSB. După eșecul categoric suferit de roș-albaștri contra celor de la CFR Cluj, patronul campioanei en-titre din Liga 1 a declarat că va merge în cantonamentul echipei sale pentru a le cere socoteală jucătorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR a câștigat categoric derby-ul etapei contra FCSB-ului cu scorul de 4-1. Deși formația lui Elias Charalambous a deschis scorul și a avut ocazii imense de a-și majora avantajul, ardelenii au fost mai cinici în fața porții și au întors rezultatul, marcând câte două goluri pe repriză.

Gigi Becali vine în cantonamentul FCSB-ului

După meciul pierdut pe Arena Națională, Gigi Becali a avut mai multe intervenții în emisiuni și a abordat diverse subiecte, de la jucătorii care nu l-au mulțumit până la situația lui Charalambous și a lui Pintilii. Printre altele, latifundiarul din Pipera a dezvăluit și un aspect intrigant, și anume că va merge pentru prima dată în ultimii patru ani în cantonamentul echipei.

Becali își dorește să ia fiecare jucător în parte și să înțeleagă motivele pentru care echipa a ajuns în acest stadiu. Cu șapte etape înainte de finalul sezonului regular, FCSB e pe locul 11, la cinci puncte de play-off, care se pot transforma chiar în șapte dacă UTA o învinge diseară pe Rapid.

“O să mă duc eu la ei , că n-am fost de patru ani. «Vreau să ştiu şi eu, mă, am vreo datorie la voi?». O să-i iau pe rând. «Băi, Bîrligea, contractul tău care e? Am vreun leu să-ţi mai dau?». O să-i zic şi lui Miculescu, care el e cuminte băiatul, dar şi cu ăştia cuminţi e debandada.