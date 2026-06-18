Gigi Becali se bate cu un club din Serie A pentru un transfer de viitor: “E foarte bun”

Aflat pe lista celor de la FCSB, Remus Guţea (19 ani) a impresionat în ultimul sezon şi are oferte inclusiv din Serie A. Pe lângă trupa bucureşteană, la negocieri pentru fotbalist a intrat şi un club important din fotbalul italian.

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Guţea e în vizorul grupării din Serie A, Cagliari. Italienii sunt dispuşi să ofere pentru transferul românului nu mai puţin de 2 milioane de euro. Dacă mutarea în Italia nu se perfectează, FCSB e gata să-l ia pe tânărul fotbalist.

Remus Guţea a jucat 32 de meciuri în acest sezon pentru Voluntari, perioadă în care a marcat 7 goluri şi a oferit trei pase decisive.

Florin Gardoş a vorbit pentru sport.ro despre transferul pregătit de Gigi Becali.

„Pentru nivelul Ligii 2 a fost foarte bun, un jucător care e eligibil U21 să facă diferența în meciul cu noi din play-off, a dat un gol extraordinar, e clar un jucător foarte talentat.