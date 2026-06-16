Home | Fotbal | Liga 1 | Refuză FCSB şi merge în Serie A! Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1!

Refuză FCSB şi merge în Serie A! Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1!

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 12:41

Comentarii
Refuză FCSB şi merge în Serie A! Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Remus Guţea (19 ani) este foarte aproape de un transfer important pentru cariera lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflat pe lista celor de la FCSB, Guţea a impresionat în ultimul sezon şi are oferte inclusiv din Serie A. Trupa bucureşteană are însă şanse infime să-l achiziţioneze, pentru că la negocieri pentru fotbalist a intrat un club important din fotbalul itaşian.

ProSport scrie că Guţea e în vizorul grupării din Serie A, Cagliari. Italienii sunt dispuşi să ofere pentru transferul românului nu mai puţin de 2 milioane de euro.

Remus Guţea a jucat 32 de meciuri în acest sezon pentru Voluntari, perioadă în care a marcat 7 goluri şi a oferit trei pase decisive.

E cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 275.000 de euro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Observator
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
12:48

A semnat contractul cu Real Madrid! Jose Mourinho și-a dat acceptul: “Nu mi-am terminat treaba”
12:25

Răsturnare de situație în cazul suspendării Cameliei Voinea: “Justiţia a privit legea şi probele. Şi a decis”
12:09

Trădare în Liga 1! Jucătorul plecat de la CFR Cluj a semnat cu “U”
11:51

Statistica de la Cupa Mondială care “îi dă fiori” Spaniei. 14 naționale sunt peste “Furia Roja” la acest capitol
11:11

Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe&Co., meci tare pe stadionul finalei WC26
10:56

Fotbalistul de 25.000.000 de euro al lui Gigi Becali e acum liber de contract. “Este adevărat!”
Vezi toate știrile
1 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 2 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 3 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 4 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul 5 Denis Alibec şi-a dat acordul şi semnează. Întâlnire cu conducerea şi antrenorul clubului 6 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României