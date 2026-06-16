Refuză FCSB şi merge în Serie A! Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1!

Remus Guţea (19 ani) este foarte aproape de un transfer important pentru cariera lui.
Aflat pe lista celor de la FCSB, Guţea a impresionat în ultimul sezon şi are oferte inclusiv din Serie A. Trupa bucureşteană are însă şanse infime să-l achiziţioneze, pentru că la negocieri pentru fotbalist a intrat un club important din fotbalul itaşian.
ProSport scrie că Guţea e în vizorul grupării din Serie A, Cagliari. Italienii sunt dispuşi să ofere pentru transferul românului nu mai puţin de 2 milioane de euro.
Remus Guţea a jucat 32 de meciuri în acest sezon pentru Voluntari, perioadă în care a marcat 7 goluri şi a oferit trei pase decisive.
E cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 275.000 de euro.
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