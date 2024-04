Gigi Becali şi-a anunţat decizia privind revenirea lui pe stadion! Ce a spus despre meciul în care se va decerna trofeul Ligii 1 - Antena Sport

Jakupovic are selecţii în toate naţionalele Under ale Austriei. Pentru Austria U21 a marcat 6 goluri în 16 meciuri jucate. Are dublă cetăţenie, austriacă şi pe cea a Bosniei şi Herţegovinei. Site-ul de specialitate transfermarkt.com îl cotează pe Jakupovic la 700.000 de euro.

Empoli şi Sturm Graz se află printre echipele la care a evoluat atacantul austriac. El a mai jucat şi pentru echipele U19 ale lui Middlesbrough şi Juventus. Maribor, echipa la care evoluează Jakupovic în prezent, şi pentru care Jakupovic marchează „la foc automat”, e pe locul 3 în prima ligă slovenă. Lider este Celje, iar pe 2 este Olimpija Ljubljana.