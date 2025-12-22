Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: "E valoroasă" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: "E valoroasă"

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: "E valoroasă"

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: “E valoroasă”

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 9:04


Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: E valoroasă

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în derby-ul rundei a 21-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că după acest succes, echipa sa nu mai are nicio emoţie în privinţa play-off-ului şi poate încheia sezonul regulat pe primul loc.

FCSB încheie anul pe locul nouă, cu 31 de puncte, la două puncte distanţăa de locul şase, ocupat de Oţelul. Campioana este şi la opt puncte distanţă de liderul Rapid.

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid

Gigi Becali a declarat faptul că victoria obţinută este una foarte importantă pentru FCSB, ţinând cont că după înjumătăţire, campioana ar fi la doar patru puncte distanţă de Rapid.

În lupta la titlu, Becali a transmis că FCSB se va duela cu Universitatea Craiova. Patronul roş-albaştrilor a declarat că oltenii au o echipă foarte puternică în acest sezon.

“Am bătut pe Rapid, am venit la 4 puncte de ei dacă începe play-off-ul. Începe play-off-ul, mai sunt 10 meciuri. Noi putem să terminăm pe primul loc și sezonul regulat. Nu îmi mai e teamă deloc de play-off acum!

Mare lucru! 7 puncte de Dinamo, 7 puncte de Botoșani. Botoșaniul o să vină sub noi. Podiumul vi-l garantez! Eu spun ce a spus Iftime: ‘Vine crocodilul și ne înghite pe toți!’. Dar noi nu suntem crocodili, ci lei.

Craiova e principala adversară a noastră la titlu. Craiova are jucători valoroși, joacă fotbal frumos și e greu să poți să faci ce ai făcut cu Rapid, adică să o conduci cu 2-0. E o echipă valoroasă, puternică. Craiova n-a fost niciodată atât de valoroasă ca anul ăsta”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Rapid 2-1.

Universitatea Craiova poate încheia anul pe primul loc, în cazul în care va câştiga partida cu Csikszereda de azi, de la ora 20:00. Oltenii lui Filipe Coelho ar putea acumula 40 de puncte, cu un punct mai mult faţă de actualul lider, Rapid.

