Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: "E valoroasă" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în derby-ul rundei a 21-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că după acest succes, echipa sa nu mai are nicio emoţie în privinţa play-off-ului şi poate încheia sezonul regulat pe primul loc.

FCSB încheie anul pe locul nouă, cu 31 de puncte, la două puncte distanţăa de locul şase, ocupat de Oţelul. Campioana este şi la opt puncte distanţă de liderul Rapid.

Gigi Becali a declarat faptul că victoria obţinută este una foarte importantă pentru FCSB, ţinând cont că după înjumătăţire, campioana ar fi la doar patru puncte distanţă de Rapid.

În lupta la titlu, Becali a transmis că FCSB se va duela cu Universitatea Craiova. Patronul roş-albaştrilor a declarat că oltenii au o echipă foarte puternică în acest sezon.

“Am bătut pe Rapid, am venit la 4 puncte de ei dacă începe play-off-ul. Începe play-off-ul, mai sunt 10 meciuri. Noi putem să terminăm pe primul loc și sezonul regulat. Nu îmi mai e teamă deloc de play-off acum!