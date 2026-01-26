Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu. Cum poate deveni FCSB campioană, după ce a ajuns pe locul 11 - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu. Cum poate deveni FCSB campioană, după ce a ajuns pe locul 11

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 18:12

Gigi Becali, la baza FCSB-ului/ AntenaSport

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu, fiind convins că FCSB are șanse să cucerească al treilea trofeu consecutiv în Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit, după ședința cu jucătorii de la bază, că echipa sa are obiectivul de a câștiga ultimele șapte meciuri rămase de disputat din retur.  

Gigi Becali a subliniat că FCSB va lupta, pe lângă calificarea în play-off, și pentru titlu. Acesta speră în continuare că echipa sa va triumfa în actuala stagiune, în ciuda faptului că roș-albaștrii ocupă locul 11.  

La ședința cu jucătorii de la baza din Berceni, Gigi Becali le-a transmis acestora că nu trebuie să se gândească la calificarea în play-off, ci la reducerea distanței față de primul loc, după înjumătățirea punctelor.  

Latifundiarul din Pipera a transmis că în cazul în care echipa sa va fi la 4-5 puncte față de primul loc, după înjumătățire, atunci FCSB poate câștiga al treilea titlu consecutiv.  

„Le-am spus, sunt 7 meciuri, nu mai jucați după ureche, nu vă spun să jucați 7 meciuri ca să intrăm în play-off, eu vă spun să intrăm cu 4-5 puncte înjumătățite și să luăm campionatul, la mine nu există podium, ci doar titlul. Așa au spus, câștigă toate cele 7 meciuri și luăm campionatul. Așteptăm. 

A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul”, a declarat Gigi Becali, la plecarea de la baza FCSB-ului. 

În prezent, FCSB ocupă locul 11, cu 31 de puncte, după 23 de runde disputate. CFR Cluj i-a depășit pe campioni după victoria de pe Arena Națională, scor 4-1.  

Programul FCSB-ului în Liga 1:      

  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda  
  • Etapa 25: FCSB – Botoșani    
  • Etapa 26: Oțelul – FCSB    
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB  
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus  
  • Etapa 29: UTA – FCSB    
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj 
