Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu. Cum poate deveni FCSB campioană, după ce a ajuns pe locul 11 - Antena Sport

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu, fiind convins că FCSB are șanse să cucerească al treilea trofeu consecutiv în Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit, după ședința cu jucătorii de la bază, că echipa sa are obiectivul de a câștiga ultimele șapte meciuri rămase de disputat din retur.

Gigi Becali a subliniat că FCSB va lupta, pe lângă calificarea în play-off, și pentru titlu. Acesta speră în continuare că echipa sa va triumfa în actuala stagiune, în ciuda faptului că roș-albaștrii ocupă locul 11.

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu, după ce FCSB a ajuns pe locul 11

La ședința cu jucătorii de la baza din Berceni, Gigi Becali le-a transmis acestora că nu trebuie să se gândească la calificarea în play-off, ci la reducerea distanței față de primul loc, după înjumătățirea punctelor.

Latifundiarul din Pipera a transmis că în cazul în care echipa sa va fi la 4-5 puncte față de primul loc, după înjumătățire, atunci FCSB poate câștiga al treilea titlu consecutiv.

„Le-am spus, sunt 7 meciuri, nu mai jucați după ureche, nu vă spun să jucați 7 meciuri ca să intrăm în play-off, eu vă spun să intrăm cu 4-5 puncte înjumătățite și să luăm campionatul, la mine nu există podium, ci doar titlul. Așa au spus, câștigă toate cele 7 meciuri și luăm campionatul. Așteptăm.