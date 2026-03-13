Cristi Chivu i-a stabilit prețul jucătorului său: 70 de milioane de euro! Barcelona și-a manifestat interesul

Cristi Chivu are un avans de șapte puncte în fruntea Serie A, iar șansele ca el să continue din vară pe banca celor de la Inter sunt foarte mari. Pe lângă parcursul bun din campionat, echipa sa joacă și pentru calificarea în finala Coppa Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În același timp, antrenorul român își face planurile pentru sezonul următor. Acesta a stabilit prețul unuia dintre cei mai importanți jucători ai săi.

Cristi Chivu i-a stabilit prețul lui Alessandro Bastoni

Conducerea celor de la Inter ia în calcul cedarea lui Alessandro Bastoni la finalul acestui sezon, iar aceștia au stabilit alături de Cristi Chivu suma minimă pentru care stoperul italian ar putea pleca de la gruparea din Serie A.

70 de milioane de euro este suma pe care oficialii lui Inter o doresc în schimbul fotbalistului de 26 de ani. Potrivit celor de la Sport, Barcelona și-a manifestat interesul pentru acesta.

Mai mult decât atât, dacă Joan Laporta ar câștiga alegerile pentru funcția de președinte, Bastoni ar fi primul transfer care ar urma să fie realizat de actuala campioană a Spaniei.