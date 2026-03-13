Cristi Chivu i-a stabilit prețul jucătorului său: 70 de milioane de euro! Barcelona și-a manifestat interesul

Cristi Chivu are un avans de șapte puncte în fruntea Serie A, iar șansele ca el să continue din vară pe banca celor de la Inter sunt foarte mari. Pe lângă parcursul bun din campionat, echipa sa joacă și pentru calificarea în finala Coppa Italia.
În același timp, antrenorul român își face planurile pentru sezonul următor. Acesta a stabilit prețul unuia dintre cei mai importanți jucători ai săi.
Cristi Chivu i-a stabilit prețul lui Alessandro Bastoni
Conducerea celor de la Inter ia în calcul cedarea lui Alessandro Bastoni la finalul acestui sezon, iar aceștia au stabilit alături de Cristi Chivu suma minimă pentru care stoperul italian ar putea pleca de la gruparea din Serie A.
70 de milioane de euro este suma pe care oficialii lui Inter o doresc în schimbul fotbalistului de 26 de ani. Potrivit celor de la Sport, Barcelona și-a manifestat interesul pentru acesta.
Mai mult decât atât, dacă Joan Laporta ar câștiga alegerile pentru funcția de președinte, Bastoni ar fi primul transfer care ar urma să fie realizat de actuala campioană a Spaniei.
- 80 de milioane de euro este cota de piață a lui Alessandro Bastoni
- 293 de meciuri are acesta la Inter
🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Deco wants Alessandro Bastoni as his MAIN defensive target if they win the elections. Bastoni is aware of Barça’s interest and has not closed the door to a move. [@MatteMoretto] #fcblive 🇮🇹 pic.twitter.com/gCv3eT0EfV
— BarçaTimes (@BarcaTimes) March 13, 2026
- “O mizerie fără sfârșit”. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit “tripla” istorică
- Francesco Totti revine la AS Roma! Funcţia pe care o va avea la clubul pentru care a scris istorie
- Cristi Chivu pregăteşte “revoluţia” la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte
- Cristi Chivu a dat undă verde transferului! Fotbalistul de la Real Madrid, așteptat la Milano
- Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan