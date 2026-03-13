Eliza Diamandescu, sportiva cu peste 450 de medalii, e în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Natația românească are o nouă sportivă de urmărit. Eliza Diamandescu (17 ani), una dintre cele mai promițătoare înotătoare ale generației sale, impresionează printr-un palmares rar întâlnit la vârsta ei: peste 450 de medalii câștigate în competiții naționale și internaționale.
Sportiva este legitimată la Clubul Euro Swimming București și se pregătește sub îndrumarea antrenorului Andrei Rusen, iar parcursul ei în bazin a fost unul constant ascendent. După mai bine de 11 ani de performanță în natație și participarea la peste 70 de competiții, Eliza a adunat nu doar sute de medalii, majoritatea de aur, ci și numeroase trofee pentru cele mai bune rezultate și titluri de „cel mai bun sportiv”.
Eliza Diamandescu e în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
Rezultatele sale au adus-o și în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care promovează tinerii români cu performanțe excepționale în diferite domenii.
Unul dintre cele mai spectaculoase momente din cariera Elizei Diamandescu a fost în 2022, la Campionatul Național de la Bacău. Atunci, tânăra înotătoare a reușit o performanță rar întâlnită: 21 de medalii într-o singură competiție. Bilanțul a fost impresionant: 11 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz. În plus, Eliza a devenit campioană absolută a României în probele de 800 m liber și 1500 m liber, reușind să domine toate categoriile de vârstă – juniori, tineret și seniori. Tot în acel an, sportiva a stabilit șase recorduri naționale, confirmând forma excelentă și potențialul uriaș pentru performanțe la cel mai înalt nivel.
Evoluțiile constante au adus-o rapid în Lotul Olimpic de Juniori al României, unde a început să reprezinte țara la competiții internaționale importante. La Multinations Youth Swimming Meet din Cipru, Eliza Diamandescu a cucerit patru medalii de aur și una de argint, reușind totodată să stabilească recordul competiției la 400 m mixt. În aceeași perioadă, sportiva a doborât două recorduri naționale la 400 m liber și 800 m liber, unul dintre ele depășind o performanță care rezista de 34 de ani.
Un alt rezultat notabil a venit la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Slovacia, unde, la doar 14 ani, Eliza s-a clasat în top 6 european în probele de 400 m mixt, 400 m liber și 800 m liber.
În spatele acestor rezultate impresionante se află un program de pregătire extrem de intens.
Eliza Diamandescu are 10–11 antrenamente pe săptămână, iar fiecare sesiune în bazin este orientată către performanță. Obiectivul sportivei este clar: să devină una dintre cele mai bune înotătoare din Europa și, pe termen lung, să reprezinte România la Jocurile Olimpice.
Dacă ritmul performanțelor va continua, numele Elizei Diamandescu ar putea deveni în următorii ani unul dintre cele mai importante din natația românească și o prezență constantă în marile competiții internaționale.
