Compania care construiește stadionul de 100 de mil. de € din Liga 1 a făcut anunțul: “Devine realitate”

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 14:03

Șantierul stadionului Nicolae Dobrin / Facebook Constructii Erbasu

FC Argeș este una dintre echipele din Liga 1 care va beneficia în următorii ani de un nou stadion, însă până atunci, compania care se ocupă de construcția sa a publicat o imagine reprezentativă de pe șantier pe rețelele sociale. După ce la jumătatea lunii ianuarie șantierul arenei “Nicolae Dobrin” a fost deschis, terenul a început să fie recent excavat.

România este marcată în acești ani de construcția mai multor stadioane de fotbal, iar fenomenul respectiv se observă și la Pitești. În județul Argeș se construiește o arenă care urmează să coste undeva peste 100 de milioane de euro, proiect cofinanțat și de Consiliul Local Pitești, care contribuie cu 14,2 milioane de euro la cursul actual.

Noi detalii despre lucrările de la stadionul lui FC Argeș

La jumătatea lunii ianuarie au început lucrările concrete pentru stadionul “Nicolae Dobrin”, la începutul lunii martie primarul orașului Pitești anunța că ritmul de muncă a crescut odată cu vremea favorabilă. Recent, și compania de construcții a stadionului a venit cu un update și a postat o imagine din dronă de unde se observă că terenul a fost excavat, astfel încât suprafața să fie nivelată și fundația să fie turnată.

Stadionul ”Nicolae Dobrin” din Pitești nu mai este doar un plan, devine realitate. În locul unde generații întregi au trăit emoția fotbalului, se mișcă pământul la propriu, iar terenul este pregătit pas cu pas pentru viitoarea arenă a orașului.

Executăm excavări ample, cu o mobilizare puternică în șantier și multă energie, pregătind terenul pentru una dintre cele mai importante investiții sportive din România“.

Noul stadion al celor de la FC Argeș va avea o capacitate de 15.200 de locuri și alte facilități în conformitate cu noile standarde din fotbal. Termenul de execuție e de 26 de luni, urmând să fie gata în primăvara anului 2028.

VIDEO | Macheta viitorului stadion de la FC Argeș

Ce mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutateCe mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutate
