Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu! Pe cine vede favorită în play-off: “Fac o excepţie”

Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, care a cucerit un titlu cu CFR Cluj, a vorbit despre lupta pentru campionat din acest sezon. Fără FCSB în play-off, campioana ultimelor două sezoane în play-off, Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, U Cluj, Dinamo şi FC Argeş au încheiat sezonul regulat în primele şase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Diferenţa dintre Universitatea Craiova, echipa de pe primul loc, şi FC Argeş, echipa de pe locul 6, este de doar cinci puncte după înjumătăţire. Înaintea primei etape din play-off, Edi Iordănescu a numit echipa care are ceva în plus şi care crede că este favorită.

Edi Iordănescu, despre Universitatea Craiova: “Pare uşor favorită”

Chiar dacă nu obişnuieşte să facă acest lucru, Iordănescu a vorbit despre Universitatea Craiova, liderul din Liga 1, şi crede că lotul valoros şi fotbalul consistent practicat îi face pe jucătorii lui Filipe Coelho să aibă o şansă în plus faţă de celelalte echipe din play-off:

“Sper ca play-off-ul nostru să fie unul cât mai disputat și echilibrat, pentru că asta naște automat interes și anvergură. Fiecare echipă are atuurile ei, dar sistemul cu înjumătățirea punctelor face ca fiecare echipă să aibă, într-un fel sau altul, și șansa ei.

Nu sunt genul să mă antepronunț, însă, dacă fac de această dată o excepție, aș spune că Universitatea Craiova pare ușor favorită.