Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu! Pe cine vede favorită în play-off: “Fac o excepţie”

Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, care a cucerit un titlu cu CFR Cluj, a vorbit despre lupta pentru campionat din acest sezon. Fără FCSB în play-off, campioana ultimelor două sezoane în play-off, Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, U Cluj, Dinamo şi FC Argeş au încheiat sezonul regulat în primele şase.
Diferenţa dintre Universitatea Craiova, echipa de pe primul loc, şi FC Argeş, echipa de pe locul 6, este de doar cinci puncte după înjumătăţire. Înaintea primei etape din play-off, Edi Iordănescu a numit echipa care are ceva în plus şi care crede că este favorită.
Edi Iordănescu, despre Universitatea Craiova: “Pare uşor favorită”
Chiar dacă nu obişnuieşte să facă acest lucru, Iordănescu a vorbit despre Universitatea Craiova, liderul din Liga 1, şi crede că lotul valoros şi fotbalul consistent practicat îi face pe jucătorii lui Filipe Coelho să aibă o şansă în plus faţă de celelalte echipe din play-off:
“Sper ca play-off-ul nostru să fie unul cât mai disputat și echilibrat, pentru că asta naște automat interes și anvergură. Fiecare echipă are atuurile ei, dar sistemul cu înjumătățirea punctelor face ca fiecare echipă să aibă, într-un fel sau altul, și șansa ei.
Nu sunt genul să mă antepronunț, însă, dacă fac de această dată o excepție, aș spune că Universitatea Craiova pare ușor favorită.
Nu doar pentru că ocupă primul loc, însă are un lot extrem de valoros pentru competiția noastră și echilibrat. Pare că propune și cel mai consistent fotbal. Dar, cum am zis, fiecare echipă are atuurile ei și meritul că a ajuns în play-off”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.
- Zeljko Kopic a identificat marea problemă a lui Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid: “Din iarnă ne confruntăm cu asta”
- Mirel Rădoi are uşa deschisă la Universitatea Craiova, după ce a ajuns la FCSB! Anunţul preşedintelui din Bănie
- Ioan Andone a văzut seria negativă a lui Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: “Degeaba au 75% posesie”
- “Ultima șansă la titlu”. Victor Angelescu avertizează înainte de Rapid – Dinamo: “Dacă nu dăm 200%, nicio șansă”
- “Abia aştept să vorbesc cu MM!” Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Chiar îmi doresc”