Denis Drăguș, accidentare groaznică în duelul cu Trabzonspor! Verdict crunt pentru internaționalul român - Antena Sport

Denis Drăguș a fost lovit de ghinion în duelul dintre Gaziantep și Trabzonspor. Intrat pe teren în minutul 72 al partidei, internaționalul român a suferit o accidentare gravă, iar primul verdict este unul crunt pentru acesta.

Acesta era suspendat pentru primul baraj de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, dar era eligibil pentru finala barajului pentru accederea la turneul final, contra câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Sezon încheiat pentru Denis Drăguș! Accidentare groaznică pentru român

Denis Drăguș a fost introdus duminică în a doua repriză a partidei dintre Gaziantep și Trabzonspor, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea grupării oaspete.

Atacantul român a avut parte de ghinion și s-a accidentat grav în prelungirile disputei și a avut nevoie de îngrijiri medicale rapid. Din informațiile furnizate de fanatik.ro, primul verdict ar fi ruptură de ligamente încrucișate.

Dacă se confirmă diagnosticul, acesta va fi supus cel mai probabil unei intervenții chirurgicale, ceea ce înseamnă că sezonul este încheiat. Drăguș era suspendat pentru partida cu Turcia, după ce a fost eliminat în disputa din preliminarii contra Bosniei, dar era eligibil pentru finala barajului de calificare la CM 2026.