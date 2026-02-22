Bogdan Andone a spus de ce l-a eliminat Istvan Kovacs: „I-am zis că o să deschid gura la conferinţă” - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Andone a spus de ce l-a eliminat Istvan Kovacs: „I-am zis că o să deschid gura la conferinţă”

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 17:58

Bogdan Andone și Istvan Kovacs / SPORT PICTURES

FC Argeș a obținut o victorie mare în ceea ce privește lupta la play-off, reușind să se impună la Mioveni cu scorul de 1-0 în duelul cu cei de la Farul Constanța.

Bogdan Andone a fost eliminat de către centralul Istvan Kovacs în prima repriză, iar după fluierul final, tehnicianul piteștenilor a detaliat ce s-a întâmplat și de ce a văzut cartonașul roșu.

Bogdan Andone: „O victorie importantă”

FC Argeș este pe cale să producă una dintre cele mai mari surprize din acest sezon și anume să o lase pe campioana FCSB în afara play-off-ului, la primul an de la revenirea în prima ligă.

Bogdan Andone a trăit la intensitate maximă meciul cu Farul Constanța, iar tehnicianul a fost eliminat de centralul din Carei, după un schimb de replici. După fluierul final, acesta a dezvăluit ce a discutat cu arbitrul, cum a decurs în opinia sa jocul și a avut un mesaj și pentru Denis Alibec.

„Meciul s-a trăit la intensitate maximă. O repriză din teren şi una din peluză. Până să ajungem la partea fotbalistică, vreau să le mulţumesc suporterilor care au susţinut echipa şi oamenilor care au curăţat terenul. Ca joc, o victorie importantă, dar una care doar ne aduce cu un pas mai aproape de ceea ce ne dorim. Nu ne oferă garanţia că vom fi şi acolo.

Matos a avut o problemă la tendon din decembrie. A avut o perioadă de pauză. Nu îi găseam remediu. Nu putea să se încalţe cu nimic, nici măcar cu adidaşi. Treptat, a revenit la antrenamente”.

Bogdan Andone, săgeți către Denis Alibec

„(n.r. despre eliminarea sa) Strict şi concret, a fost o fază fix în faţa mea, Sierra a câştigat duelul cu Alibec, Alibec l-a tras de tricou. L-am avut de mai multe ori ca jucător pe Denis, asta e reacţia lui când pierde mingea, frustrarea lui. Instinctual, trage adversarul de tricou.

I-am spus arbitrului că e fault de galben, a venit direct cu cartonaşul galben la mine, i-am spus că nu se poate să nu dai fault şi galben, a fost fix în faţa mea. Mi-a zis că dacă mai deschizi o dată gura, îţi dau roşu. I-am zis atunci că o să deschid gura la conferinţa de presă. Asta a fost istoria.

M-am întors spre bancă şi nici nu ştiam dacă am luat roşu. Mi-au spus băieţii de pe bancă faptul că m-a eliminat. Nu ştiu dacă a fost al doilea galben sau direct roşu.

Nu e vorba de un fault la centrul terenului, ci despre discuţiile din ultima vreme vizavi de echipa noastră şi modul cum am fost arbitraţi şi de faptul că e sfârşit de sezon şi fiecare decizie este extrem de importantă”, a declarat Bogdan Andone, potrivit orangesport.

