Bogdan Andone a spus de ce l-a eliminat Istvan Kovacs: „I-am zis că o să deschid gura la conferinţă” - Antena Sport

FC Argeș a obținut o victorie mare în ceea ce privește lupta la play-off, reușind să se impună la Mioveni cu scorul de 1-0 în duelul cu cei de la Farul Constanța.

Bogdan Andone a fost eliminat de către centralul Istvan Kovacs în prima repriză, iar după fluierul final, tehnicianul piteștenilor a detaliat ce s-a întâmplat și de ce a văzut cartonașul roșu.

Bogdan Andone: „O victorie importantă”

FC Argeș este pe cale să producă una dintre cele mai mari surprize din acest sezon și anume să o lase pe campioana FCSB în afara play-off-ului, la primul an de la revenirea în prima ligă.

Bogdan Andone a trăit la intensitate maximă meciul cu Farul Constanța, iar tehnicianul a fost eliminat de centralul din Carei, după un schimb de replici. După fluierul final, acesta a dezvăluit ce a discutat cu arbitrul, cum a decurs în opinia sa jocul și a avut un mesaj și pentru Denis Alibec.

„Meciul s-a trăit la intensitate maximă. O repriză din teren şi una din peluză. Până să ajungem la partea fotbalistică, vreau să le mulţumesc suporterilor care au susţinut echipa şi oamenilor care au curăţat terenul. Ca joc, o victorie importantă, dar una care doar ne aduce cu un pas mai aproape de ceea ce ne dorim. Nu ne oferă garanţia că vom fi şi acolo.