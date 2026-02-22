Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: „Nu a fost pe placul jucătorilor” - Antena Sport

Închide meniul
Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: „Nu a fost pe placul jucătorilor"

Home | Fotbal | Liga 1 | Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: „Nu a fost pe placul jucătorilor"

Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: „Nu a fost pe placul jucătorilor”

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 18:20

Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: Nu a fost pe placul jucătorilor”

Dani Coman / SPORT PICTURES

Dani Coman a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, și a făcut un pas uriaș către play-off. Piteștenii mai au nevoie de o victorie, în ultimele două meciuri rămase de disputat, cu Dinamo și Unirea Slobozia, pentru a fi siguri de prezența în Top 6. 

Dani Coman a dezvăluit că în ciuda victoriei muncite cu Farul, jucătorii de la FC Argeș nu vor fi recompensați cu nicio primă. Bonusul financiar va intra în conturile elevilor lui Bogdan Andone după meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia, președintele clubului anunțând că sumele sunt unele mari. 

Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul 

Dani Coman a mai declarat că a trăit la intensitate maximă duelul cu Farul, decis de golul marcat de Ricardo Matos în minutul 51. 

I-am anunțat de prima de joc (n.r. după meci), dar probabil nu a fost pe placul lor. Dar pe mine mă interesează mai puțin. Mă interesează cele două meciuri rămase, plus cel de Cupă. 

Le-am promis niște prime mai mari cu Dinamo și Slobozia, dar astăzi nu. Azi au muncit pentru ei și pentru suporteri, pentru un loc pe care îl merită. 

Dacă mai am două meciuri ca cel de azi, nu știu dacă văd tot play-off-ul. E greu din tribună. Am jucat fotbal, știu ce înseamnă. Dar nu se compară. Stresul din postura de conducător nu se compară cu nimic. 

E adevărat, e și satisfacție, o echipă promovată cu 46 de puncte. Înseamnă că ne-am făcut treaba foarte bine. 

(…) Nu știu de ce a fost eliminat, pentru că nu a înjurat, nu a țipat. N-aș vrea să mai comentez”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro, după FC Argeș – Farul 1-0. 

Clasamentul Ligii 1, după FC Argeș – Farul 1-0  

  • Universitatea Craiova, 53 p  
  • Dinamo, 52 p  
  • Rapid, 52 p  
  • U Cluj, 48 p  
  • CFR Cluj, 47 p  
  • FC Argeș, 46 p  
  • Botoșani, 42 p  
  • UTA, 42 p  
  • Oțelul, 41 p  
  • FCSB, 40 p  
  • Farul, 37 p  
  • Petrolul, 28 p  
  • Csikszereda, 25 p  
  • Unirea Slobozia, 24 p  
  • Hermannstadt, 17 p  
  • Metaloglobus, 11 p 
