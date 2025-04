Gloria Buzău - FC Botoșani 0-2! Echipa lui Ilie Stan, tot mai aproape de Liga a 2-a - Antena Sport

GLORIA BUZĂU: D. Lazar – Ciranni, Turda, Dobrosavlevici, De Noojier – T. Călin (S. Pîrvulescu 78), Dr. Albu (Sălceanu 78) – Al. Jipa (Saveljevs 78), Brîncoveanu (L. Mihai 51), D. Dumitraşcu (Işfan 40) – Brobbey Luckassen. ANTRENOR: Ilie Stan

Horaţiu Feşnic – Mircea Grigoriu, Alexandru Cerei Arbitri VAR: Sorin Costreie – Vlad Babanț

Constantin Budescu, discurs dur la adresa lui Ilie Stan

Constantin Budescu a avut un discurs dur la adresa lui Ilie Stan, antrenorul celor de la Gloria Buzău. Ajuns în urmă cu câteva săptămâni la echipa din Crâng, cu obiectivul de a salva formaţia de la retrogradare, Ilie Stan a declarat încă de la revenirea sa la Buzău că Budescu nu mai face faţă în Liga 1.

Astfel, fostul campion al României nu a mai făcut parte din lotul buzoienilor, motiv pentru care nu s-a mai prezentat la antrenamente. După ce toată lumea a crezut că Budescu va pleca de la Buzău, decarul a venit cu propria sa variantă.

„Eu nu am avut probleme cu antrenorii, în întreaga carieră. Nici cu actualul antrenor nu am nicio problemă. Eu am fost la prezentarea lui, dar le-a zis să zis băieților la antrenamente că o să văd eu că nu să o joc, că nu știu ce. Atunci, am preferat să nu mai vin la antrenamente și să stau ca acasă.