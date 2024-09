Golgheterul lui Dinamo, mesaj ferm după ce a marcat în remiza cu Oţelul: "E doar începutul!" - Antena Sport

Golgheterul lui Dinamo a transmis un mesaj ferm după remiza cu Oţelul, din etapa a zecea din Liga 1. Astrit Selmani speră să marcheze şi mai multe goluri în etapele viitoare, după startul solid de sezon.

Dinamo a remizat în deplasarea de la Galaţi, având echipa decimată de accidentări. „Câinii” au deschis scorul prin Astrit Selmani, iar Marciel a egalat pentru gălăţeni.

Astrit Selmani a transmis că rezultatul de egalitate a fost unul corect, ţinând cont de absenţele de la Dinamo. Atacantul kosovar a declarat că jocul „câinilor” s-a îmbunătăţit de la meci la meci.

Totodată, întrebat despre cifrele sale de senzaţie, Astrit Selmani a transmis că speră ca acesta să fie doar începutul. În cele zece etape disputate, kosovarul a marcat cinci goluri şi a oferit patru pase decisive. La Galaţi, acesta a punctat din penalty, un penalty obţinut tot de el.

„Voiam mai mult, dar să fim sinceri, şi ei avut ocazii. E un rezultat corect, până la urmă. Am încercat să punem presiune. (N.r. Despre cifrele sale) Cu siguranţă, am jucat zece meciuri, am realizat ceva în fiecare meci. Dar ştiu că pot face mai mult, pot da mai multe goluri, sper să fie doar începutul.