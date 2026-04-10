Hermannstadt – Farul Constanța 1-0. Victorie dramatică pentru echipa lui Dorinel Munteanu

Hermannstadt s-a impus dramatic vineri în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei a patra de play-out, disputat pe stadionul Municipal din Sibiu.

Gruparea antrenată de Ianis Zicu a ajuns la trei partide consecutive fără victorie, asta în condițiile în care „marinarii” vor să țină pasul cu UTA, FCSB și FC Botoșani.

Misiune infernală pentru Dorinel Munteanu

Hermannstadt continuă să aibă emoții mari în ceea ce privește menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc. Formația antrenată de Dorinel Munteanu a remizat pe teren propriu cu Farul, în etapa a patra de play-out.

David Lazar le-a scos peri albi „marinarilor” cu câteva parade de senzație, în timp ce sibienii au fost cel mai aproape de deschiderea scorului în minutul 21, atunci când Gjorgjievski a lovit bara.

În minutele de final, gazdele au dat marea lovitură prin Luca Stancu. Cu această victorie, sibienii s-au apropiat la un singur punct de locul de baraj, ocupat de Petrolul.