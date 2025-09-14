Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova - Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie” - Antena Sport

Universitatea Craiova a înregistrat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 9.
Nsimba a deschis scorul pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, iar golul victoriei a fost defapt un autogol al lui Dican. La finalul partidei, Ianis Zicu și-a lăudat adversara.
Ianis Zicu, cuvinte mari la adresa Universității Craiova
Farul Constanța a suferit duminică al patrulea eșec din campionat în ultimele cinci etape. Formația antrenată de Ianis Zicu a plecat fără niciun punct de pe ”Ion Oblemenco”, după un joc în care constănțenii au ratat ceva ocazii mari de a marca.
După fluierul final, tehnicianul „marinarilor” a analizat jocul echipei sale, dar a avut și un verdict clar în ceea ce privește lupta la titlu din acest sezon.
„S-a complicat situația pentru noi, după gol. Am controlat, până am primit golul doi. Când ai trei ocazii mari și ratezi, e greu. Nu e vorba de cine a ratat, ci de momentul în care facem cadou adversarului.
(n.r. despre faza din minutul 36) Era ultimul apărător. Probabil explicația e că nu era mingea în control. Dacă se pune problema că se putea controla mingea, atunci era cartonaș roșu. Trebuie să avem reacție etapa viitoare.
Trebuie să fim atenți, pentru că putem cădea într-o zonă periculoasă. Jucătorii sunt actorii. Sunt cei mai importanți.
(n.r. despre Universitatea Craiova campioană) Dintre toate echipele pe care le-am întâlnit, Craiova are cea mai mare putere. Au tot ce le trebuie pentru a reuși anul acesta”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.
