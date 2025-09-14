Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova - Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie” - Antena Sport

Universitatea Craiova a înregistrat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 9.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nsimba a deschis scorul pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, iar golul victoriei a fost defapt un autogol al lui Dican. La finalul partidei, Ianis Zicu și-a lăudat adversara.

Ianis Zicu, cuvinte mari la adresa Universității Craiova

Farul Constanța a suferit duminică al patrulea eșec din campionat în ultimele cinci etape. Formația antrenată de Ianis Zicu a plecat fără niciun punct de pe ”Ion Oblemenco”, după un joc în care constănțenii au ratat ceva ocazii mari de a marca.

După fluierul final, tehnicianul „marinarilor” a analizat jocul echipei sale, dar a avut și un verdict clar în ceea ce privește lupta la titlu din acest sezon.

„S-a complicat situația pentru noi, după gol. Am controlat, până am primit golul doi. Când ai trei ocazii mari și ratezi, e greu. Nu e vorba de cine a ratat, ci de momentul în care facem cadou adversarului.