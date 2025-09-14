Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova - Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”

Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 21:22

Comentarii
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: Au tot ce le trebuie”

Ianis Zicu și Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a înregistrat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 9.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nsimba a deschis scorul pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, iar golul victoriei a fost defapt un autogol al lui Dican. La finalul partidei, Ianis Zicu și-a lăudat adversara.

Ianis Zicu, cuvinte mari la adresa Universității Craiova

Farul Constanța a suferit duminică al patrulea eșec din campionat în ultimele cinci etape. Formația antrenată de Ianis Zicu a plecat fără niciun punct de pe ”Ion Oblemenco”, după un joc în care constănțenii au ratat ceva ocazii mari de a marca.

După fluierul final, tehnicianul „marinarilor” a analizat jocul echipei sale, dar a avut și un verdict clar în ceea ce privește lupta la titlu din acest sezon.

„S-a complicat situația pentru noi, după gol. Am controlat, până am primit golul doi. Când ai trei ocazii mari și ratezi, e greu. Nu e vorba de cine a ratat, ci de momentul în care facem cadou adversarului.

Reclamă
Reclamă

(n.r. despre faza din minutul 36) Era ultimul apărător. Probabil explicația e că nu era mingea în control. Dacă se pune problema că se putea controla mingea, atunci era cartonaș roșu. Trebuie să avem reacție etapa viitoare.

Trebuie să fim atenți, pentru că putem cădea într-o zonă periculoasă. Jucătorii sunt actorii. Sunt cei mai importanți.

(n.r. despre Universitatea Craiova campioană) Dintre toate echipele pe care le-am întâlnit, Craiova are cea mai mare putere. Au tot ce le trebuie pentru a reuși anul acesta”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face acum, la 22 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face acum, la 22 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
22:18
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor
21:46
LIVE TEXTCsikszereda – FCSB 0-1. Campioana României marchează prin Edjouma!
21:37
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
21:21
VideoJurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze
21:00
VideoJurnal Antena Sport | Hagi crede în România
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena