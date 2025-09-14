Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova - Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram - Antena Sport

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a decis să nu participe la flash-interviu şi nici la conferinţa de presă, după victoria echipei sale obţinute în faţa celor de la Farul Constanţa.

Oltenii s-au impus cu 2-0, graţie golului marcat de Nsimba şi a autogolului marcat de Dican. În urma acestui succes, oltenii şi-au mărit avansul, la 4 puncte deasupra Rapidului.

Mirel Rădoi nu a mers la conferinţa de presă, după Universitatea Craiova – Farul 2-0

Mirel Rădoi a decis să nu se prezinte la interviurile de la finalul meciului şi nici la conferinţa de presă. În locul acestuia a venit Mihai Ianovschi, cel care a dat de înţeles că antrenorul oltenilor nu se simte bine.

Potrivit fanatik.ro, Mirel Rădoi a fost supărat pe Ştefan Baiaram, jucător pe care l-a introdus în minutul 73, în locul marcatorului Nsimba. Sursa mai sus menţionată susţine că antrenorul oltenilor este deranjat de faptul că Baiaram nu mai aleargă în rimtul pe care şi l-ar fi dorit. Mai mult, el ar fi vrut să îl scoată de pe teren, dar ar fi fost întors de staff.

Universitatea Craiova – Farul 2-0

Nsimba şi-a încercat şansa în minutul 3, şutând de la distanţă la poarta oaspeţilor, pentru ca în minutul 17 să îl lanseze pe Al Hamlawi, însă acesta nu l-a putut învinge pe Buzbuchi. Francezul a reuşit totuşi să deschidă scorul în minutul 22, când a fost rândul lui Al Hamlawi să îi paseze excelent, iar Nsimba a marcat peste portarul constănţean.