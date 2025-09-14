Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova - Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova – Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram

Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova – Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram

Publicat: 14 septembrie 2025, 20:55

Comentarii
Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova – Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram

Mirel Rădoi / Profimedia

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a decis să nu participe la flash-interviu şi nici la conferinţa de presă, după victoria echipei sale obţinute în faţa celor de la Farul Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii s-au impus cu 2-0, graţie golului marcat de Nsimba şi a autogolului marcat de Dican. În urma acestui succes, oltenii şi-au mărit avansul, la 4 puncte deasupra Rapidului.

Mirel Rădoi nu a mers la conferinţa de presă, după Universitatea Craiova – Farul 2-0

Mirel Rădoi a decis să nu se prezinte la interviurile de la finalul meciului şi nici la conferinţa de presă. În locul acestuia a venit Mihai Ianovschi, cel care a dat de înţeles că antrenorul oltenilor nu se simte bine.

Potrivit fanatik.ro, Mirel Rădoi a fost supărat pe Ştefan Baiaram, jucător pe care l-a introdus în minutul 73, în locul marcatorului Nsimba. Sursa mai sus menţionată susţine că antrenorul oltenilor este deranjat de faptul că Baiaram nu mai aleargă în rimtul pe care şi l-ar fi dorit. Mai mult, el ar fi vrut să îl scoată de pe teren, dar ar fi fost întors de staff.

Universitatea Craiova – Farul 2-0

Nsimba şi-a încercat şansa în minutul 3, şutând de la distanţă la poarta oaspeţilor, pentru ca în minutul 17 să îl lanseze pe Al Hamlawi, însă acesta nu l-a putut învinge pe Buzbuchi. Francezul a reuşit totuşi să deschidă scorul în minutul 22, când a fost rândul lui Al Hamlawi să îi paseze excelent, iar Nsimba a marcat peste portarul constănţean.

Reclamă
Reclamă

Oaspeţii au ratat prin Răzvan Tănasă, în minutul 42, apoi a fost din nou o ratare a lui Nsimba, în minutul 58. Portarul oltenilor, Isenko a respins şutul lui Cristian Ganea, din minutul 65, iar în minutul 76 a venit şi golul al doilea al Craiovei. Bancu a centrat în careu, Dican a vrut să respingă şi a împins în poartă mingea. Buzbuchi a mai apărat odată, în minutul 87, la şutul lui Mihnea Rădulescu şi Universitatea Craiova a învins cu 2-0 pe Farul.

Echipa lui Rădoi are 23 de puncte, rămâne neînvinsă şi este lider, cu patru puncte avans faţă de Rapid. Farul se află la a patra înfrângere şi, cu 13 puncte, este pe locul 8.

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
Fanatik.ro
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
20:42
Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim
20:04
VideoJurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB
20:00
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele de start
19:32
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat”
19:30
VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
19:30
VIDEOBraga – Gil Vicente LIVE VIDEO (22:30).Estrela – Guimaraes 0-2. Ianis Stoica, ajutat de VAR
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic