Universitatea Craiova - Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre Universitatea Craiova și Farul va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestei partide, oltenii lui Mirel Rădoi sunt lideri în Liga 1, cu 20 de puncte, la o lungime de ocupanta locului 2, Rapid. De cealaltă parte, echipa lui Ianis Zicu ocupă poziția a 8-a, cu 13 puncte.

LIVE SCORE | Universitatea Craiova – Farul

Universitatea Craiova primește vizita celor de la Farul Constanța după un rezultat de egalitate, scor 1-1, cu FC Botoșani, în etapa a 8-a.

De cealaltă parte, „marinarii” au învins-o pe Petrolul, în ultimul meci jucat, cu scorul de 2-1.

Ultima întâlnire directă dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța a avut loc în luna martie a anului trecut. La momentul respectiv, oltenii s-au impus cu scorul de 1-0.