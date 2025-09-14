Universitatea Craiova - Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 10:45

Profimedia Images

Meciul dintre Universitatea Craiova și Farul va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestei partide, oltenii lui Mirel Rădoi sunt lideri în Liga 1, cu 20 de puncte, la o lungime de ocupanta locului 2, Rapid. De cealaltă parte, echipa lui Ianis Zicu ocupă poziția a 8-a, cu 13 puncte.

LIVE SCORE | Universitatea Craiova – Farul

Universitatea Craiova primește vizita celor de la Farul Constanța după un rezultat de egalitate, scor 1-1, cu FC Botoșani, în etapa a 8-a.

De cealaltă parte, „marinarii” au învins-o pe Petrolul, în ultimul meci jucat, cu scorul de 2-1.

Ultima întâlnire directă dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța a avut loc în luna martie a anului trecut. La momentul respectiv, oltenii s-au impus cu scorul de 1-0.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a recunoscut că Farul este o echipă care le-a pus mereu probleme oltenilor.

“Întâlnim o echipă care ne-a creat mereu multe probleme, şi în meciurile de acasă. Chiar dacă au existat schimbări masive în această vară, şi aici nu mă refer doar la jucători, ci şi la banca tehnică, e clar că sunt o echipă cu jucători de calitate, peste ce avea Ianis Zicu la Metaloglobus. O echipă cu libertate de exprimare, cu jucători care pot crea probleme în orice zonă de teren, cu jucători de atac care pot crea probleme oricărei defensive” a spus Rădoi.

Universitatea Craiova – Farul, echipele probabile

Universitatea Craiova (3-5-2): Lung – Romanchuk, Screciu, Badelj – Rădulescu, Crețu, Anzor, Cicâldău, Bancu – Houri, Nsimba
Rezerve: L. Popescu, Isenko – Fălcușan, Fl. Ștefan, T. Băluță, Samuel Teles, D. Matei, Băsceanu, Baiaram
Absent: Mogoș, Stevanovici (accidentați), Paradela, Assad Al Hamlawi (în recuperare)
Antrenor: Mirel Rădoi

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Sima, Ișfan, R. Tănasă
Rezerve: Munteanu – Ducan, Duțu, Pellegrini, Pereira, Dican, Banu, N. Popescu, Baptista, G. Iancu, Markovic
Absenți: Maftei, Vojtus (accidentați)
Antrenor: Ianis Zicu

