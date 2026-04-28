Gigi Becali a anunţat transferurile pe care FCSB le face la vară

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 22:12

Gigi Becali a anunţat transferurile pe care FCSB le face la vară

Gigi Becali a făcut deja planul pentru la vară şi vrea să aducă la echipă nu mai puţin de şase jucători. El i-a trasat lui Mihai Stoica ce posturi sunt deficitare.

Gigi Becali a făcut un alt anunţ interesant. Mihai Popescu şi Graovac ar urma să rămână şi ei din vară. Latifundiarul a anunţat în dese rânduri că nu-l mai vea pe Mihai Popescu la echipă, acum latifundiarul are de gând să-i propună un nou contract.

“M-a întrebat Meme ce transferuri căutăm pentru la vară. I-am zis, fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central – un șesar neapărat, poate și fundaș central, dar mai e și Lixandru acolo, pe care-l folosim.

E posibil să luăm și acolo sau poate prelungim cu Mihai Popescu, poate cu Graovac. Avem 4 fundași centrali, revine și Ngezana. Mai luăm un vârf și o extremă. Miculescu poate juca stânga-dreapta, Cisotti la fel, dar vreau să avem o extremă dreapta, acolo n-avem.

Dacă vrei să-l schimbi pe Miculescu, cu cine joci? Vor veni minimum 6 jucători. Dar jucători, nu așa, să ne luăm ca să ne distrăm”, a declarat Becali pentru Digi Sport.

