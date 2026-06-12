Jaqueline Cristian, locul 38 WTA, a fost eliminată, vineri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Londra.
Cristian a fost învinsă de sportiva britanică Katie Boulter, numărul 73 mondial, scor 6-1, 6-3, într-o oră şi şapte minute.
Jaqueline Cristian, out de la Queen’s Club
Vineri joacă la Queen’s Club şi Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 7. Ea o va înfrunta în turul secund pe britanica Emma Răducanu, numărul 42 mondial.
Pentru participarea în turul al doilea, Jaqueline Cristian a obţinut un premiu de 28.245 de dolari şi 60 de puncte.
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