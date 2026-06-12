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Jaqueline Cristian, out de la Queen’s Club

Dan Roșu Publicat: 12 iunie 2026, 15:39

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Jaqueline Cristian, out de la Queens Club

Jaqueline Cristian - Profimedia Images

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Jaqueline Cristian, locul 38 WTA, a fost eliminată, vineri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Londra.

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Cristian a fost învinsă de sportiva britanică Katie Boulter, numărul 73 mondial, scor 6-1, 6-3, într-o oră şi şapte minute.

Jaqueline Cristian, out de la Queen’s Club

Vineri joacă la Queen’s Club şi Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 7. Ea o va înfrunta în turul secund pe britanica Emma Răducanu, numărul 42 mondial.

Pentru participarea în turul al doilea, Jaqueline Cristian a obţinut un premiu de 28.245 de dolari şi 60 de puncte.

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