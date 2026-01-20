Închide meniul
Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: "Arată foarte bine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: "Arată foarte bine"

Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: “Arată foarte bine”

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 8:32

Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: Arată foarte bine

Hepta

Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026. Fostul internaţional o vede pe Universitatea Craiova ca fiind posibila campioană din acest sezon de Liga 1.

Oltenii lui Filipe Coelho au învins-o pe Petrolul cu scorul categoric de 4-0. Steven Nsimba, Ştefan Baiaram şi Luca Băsceanu au marcat, iar Universitatea Craiova a revenit pe primul loc.

Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu: Universitatea Craiova

Ilie Dumitrescu a lăudat jocul trupei din Bănie, după victoria clară cu Petrolul. Fostul internaţional a transmis că oltenii au avut o adevărat “demonstraţie de forţă”, în partida de pe “Ilie Oană”.

În acest context, Ilie Dumitrescu a transmis că Universitatea Craiova poate câştiga titlul în acest sezon de Liga 1. După 22 de runde disputate, oltenii au 43 de puncte.

“Craiova arată foarte bine, cred că este echipa care va câștiga campionatul, din ce văd.

E prematur, dar este o echipă care arată foarte bine în momentul de față. E o demonstrație de forță a Craiovei”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

În următoarea rundă de Liga 1, Universitatea Craiova se va duela cu Botoşani, pe teren propriu. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.

