Adrian Georgescu: Cum vi se pare noul mod de funcționare al Formulei 1? - Antena Sport

De asemenea, viitorul pare a fi electric și Formula 1 a mers întotdeauna, din punct de vedere tehnologic, către viitor. (De asta s-a și renunțat la MGU-H: nu are aplicabilitate la mașinile din producția de serie.) Această variabilă a adus neprevăzut în prima cursă. Și piloții sunt împărțiți în ceea ce privește noul mod de a funcționa al Formulei 1, dar majoritatea nu îl agreează. În ceea ce mă privește, după cum scriam în articolul precedent, este prea multă putere electrică în contrapartidă cu cea obținută din combustie. Anul trecut, balanța combustie / electric era de aproximativ 80/20. Anul acesta e aproape 50/50. E o trecere prea bruscă și nu funcționează. La anul s-ar putea ajunge acolo. Acum însă e nevoie de o treaptă intermediară în ceea ce privește ”electrificarea”.

Cum să lupți împotriva poluării poluând

Bateria se încarcă, în mers, prin două metode. Prima este Lift and Coast sau frâna de motor. E o idee foarte bună ca orice decelerare să se convertească în energie. O a doua metodă este ”super clipping-ul”, adică turarea în gol a motorului de ardere internă, mai ales pe linia dreaptă, pentru crearea de energie electrică. Ceea ce, dacă stai să te gândești, e aberant.

Vrei să introduci o tehnologie nepoluantă, anume cea electrică. Foarte bine. Dar ajungi să o creezi turând zdravăn motorul clasic, deci poluând, și ca noxe, și fonic. (În 2026 combustibilul e sustenabil, dar tot există emisii.)

Asta îmi amintește de-o aberație de pe vremea comunismului. Atunci, copiii, pentru a salva planeta, erau obligați să aducă la școală, pe lună, printre altele, și opt kilograme de fier vechi. Or, unde să găsească zeci de mii de copii din același oraș fier vechi? Fiecare ne descurcam cum puteam, mai scoteam câte un stâlpișor din parc, mai săltam câte un grilaj căzut.

Toată lumea pierdea, dar fiecare se achita de datorie. Se cheltuia mult ca să economisim. Salvam planeta vandalizând-o și poluând-o.

Trebuie limitată puterea electrică

În Formula 1, energia electrică este produsă cu ajutorul celei obținute prin ardere. Și de aceea, trebuie considerată, cel puțin deocamdată, ca o completare a acesteia, nu la paritate absolută cu ea.

Unitățile de propulsie mai degrabă au devenit generatoare electrice decât motoare electrice. Se pilotează nu cu gândul de a genera viteză, ci mai ales electricitate. În 2026, puterea electrică maximă este de 350 kW, iar cea obținută prin ardere de aproximativ 400 kW. (Anul trecut, puterea electrică era 120 kW, iar cea obținută prin ardere internă era de aproximativ 560 kW.)

Prin Lift and Coast se pot recupera maximum 350 kW. Dacă s-ar coborî această limită de la 350 kW la 300 kW sau chiar la 250, am avea o balanță mult mai realistă. La recuperarea prin ”super clipping” există deja acest prag maxim de 250 kW. Ar fi încă suficient suspans de strategiile diferite de încărcare și de livrare a puterii electrice, iar avansul Mercedes ar fi diminuat. Nu cred că ar fi o nedreptate. Dimpotrivă, când s-au fixat actualele valori cred că s-a exagerat și Mercedes a fost prea mult avantajată.

Apoi, competiția ar fi mult mai echilibrată. Ferrari, McLaren și Red Bull ar avea mai multe șanse să facă față dominației Mercedes. Cred că toată lumea își dorește o competiție viu disputată și nu o ”dictatură”.

Cum se poate face asta

Orice propunere de schimbare a regulamentului trebuie, firește, trecută prin Comisia F1. Însă în această comisie doar Mercedes ar vrea status quo, căci sunt, într-adevăr, foarte buni la acest capitol. În rest cer toți diminuarea puterii electrice. Fanii, de asemenea. Puteți citi asta pe toate forumurile. De altfel, FIA studiază deja această reglare a balanței de putere. În testele din Bahrain s-au făcut probe cu aceste limitări.

Rămâne doar să și ia această decizie.