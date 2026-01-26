Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: "Nicio șansă la titlu" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: “Nicio șansă la titlu”

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 8:46

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ilie Dumitrescu a avut o opinie extrem de tranșantă în privința FCSB-ului după ce campioana ultimelor două ediții de campionat a fost învinsă la scor de CFR Cluj pe Arena Națională, 1-4. Fostul jucător al Stelei este de părere că formația lui Elias Charalambous nu mai poate avea aspirații în privința titlului, deși în continuare o vede totuși calificându-se în play-off.

CFR a câștigat categoric derby-ul etapei contra FCSB-ului cu scorul de 4-1. Deși formația lui Elias Charalambous a deschis scorul și a avut ocazii imense de a-și majora avantajul, ardelenii au fost mai cinici în fața porții și au întors rezultatul, marcând câte două goluri pe repriză.

Ilie Dumitrescu, mesaj categoric după FCSB – CFR Cluj 1-4

După meciul de pe Arena Națională, reacțiile au început să apară prin diverse emisiuni, iar Ilie Dumitrescu, fost jucător la Steaua și antrenor la FCSB, a oferit o declarație care cu siguranță nu va fi pe placul suflării roș-albastre. Fostul jucător de profil ofensiv nu crede că trupa lui Charalambous mai poate cuceri al treilea titlu la rând, în ciuda speranțelor pe care le are în continuare Gigi Becali.

Ulterior, Dumitrescu a vorbit puțin și despre ce o așteaptă pe FCSB săptămâna aceasta în Europa League, unde va da peste Fenerbahce în ultima etapă din grupă, având șanse mici de calificare la barajul pentru optimi.

Nu mai are nicio șansă la titlu. La play-off, da. Trebuie gestionat momentul ăsta, e complicat și pentru jucători, și pentru antrenori. E nevoie de susținere din partea lui Gigi și a lui MM.

Un rezultat pozitiv cu Fenerbahce ar fi un lucru extraordinar. S-a mai întâmplat cu Feyenoord. Vreau să văd o reacție, probabil că o să revină și Tănase. Cred că ar trebui să regleze din mers deficiențele astea pe fază defensivă“, a spus fostul membru al Generației de Aur, potrivit digisport.ro.

Odată cu victoria de pe Arena Națională, CFR a urcat peste FCSB în clasament și se află pe locul 9, la patru puncte distanță de ultimul loc care asigură accesul în play-off. De cealaltă parte, roș-albaștrii sunt pe 11, la cinci puncte distanță de poziția a șasea, iar lucrurile încep să se complice, pentru că mai sunt doar șapte etape până la finalul sezonului regular.

