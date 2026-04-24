Ilie Stan crede că Mirel Rădoi şi-a forţat plecarea: “L-a băgat intenționat pe Chiricheș”

Mirel Rădoi a lăsat FCSB cu şanse mari de a prinde un loc de Conference League, pe primul loc în play-out, iar Ilie Stan crede că tehnicianul şi-a forţat plecarea în Turcia.

Ilie Stan crede că la meciul cu Farul Constanţa Mirel Rădoi l-a folosit intenţionat pe Chiricheş, pentru a pleca mai repede la FCSB, în contextul în care patronul i-a cerut să nu mai joace cu el, iar oferta de la turci era tentantă. Ilie Stan consideră că tensiunile care au urmat după meciul cu Farul, cu Gigi Becali, i-au asigurat plecarea la Gaziantep.

“Mă așteptam să se termine repede. Gigi avea nevoie să joace barajul de Conference League, care e, în mare parte, rezolvat. După conflictul pe care l-au avut cu privire la Chiricheș, era clar că Rădoi nu va rezista până la sfârșit. Cred că Rădoi l-a băgat intenționat pe Chiricheș. A avut oferta asta din Turcia și a zis: Mai bine plec acum. Sunt și condiții foarte bune acolo, la Gazintep. Au făcut multe investiții, campionatul e puternic. Nu cred că a contat neapărat salariul”, a declarat tehnicianul pentru sport.ro.

Mai mult, Ilie Stan e de părere că şi dacă nu ar fi fost acest “episod Chiricheş”, Mirel Rădoi şi Gigi Becal tot s-ar fi certat.

“Bine că i-a venit oferta asta acum. Oricum se certau la un moment dat… Dacă tot timpul te bagi, de-aia au și ajuns în play-out. Nu ai cum să ai continuitate în ce faci dacă nu folosești o echipă de bază. Îi schimbi tot timpul pe jucători. Păi antrenorul lucrează la antrenamente ceva cu ei, se gândește la o anumită tactică și vine Gigi după aia că vrea să bage pe cine vrea el…”, a mai spus acesta pentru sursa menţionată.