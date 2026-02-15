"Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?". Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei - Antena Sport

Tudor Băluță, mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, a fost unul dintre oamenii din Bănie care au acordat declarații după victoria echipei lor contra FCSB-ului din campionat. În ciuda eșecului obținut în fața unei mari rivale, jucătorul oltenilor a avut un discurs extrem de echilibrat și a specificat că lupta roș-albaștrilor pentru un loc de play-off nu e problema sa.

Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.

Tudor Băluță, impasibil privind situația FCSB-ului

După meci, Tudor Băluță a spus că el și colegii săi abordează această victorie ca oricare alta și că nu simt ceva diferit pentru că au învins o rivală și o echipă care se luptă pentru un loc de play-off.

Atunci când a fost întrebat dacă este de părere că această confruntare a fost ultima din această stagiune contra roș-albaștrilor, aluzie la șansele campioanei en-titre la Top 6, mijlocașul nu a vrut să se angreneze în acest subiect.

“Cred că a fost un meci frumos, un meci plăcut ochiului. E o victorie la fel ca oricare alta, ca cele care au fost, ca cele care sperăm că vor veni. Ne bucurăm, însă nimic mai mult. Săptămâna viitoare e alt meci.