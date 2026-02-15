Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?". Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?”. Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei

“Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?”. Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei

Andrei Nicolae Publicat: 15 februarie 2026, 22:58

Comentarii
Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?. Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei

Tudor Băluță, după un gol marcat de Univ. Craiova / Sport Pictures

Tudor Băluță, mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, a fost unul dintre oamenii din Bănie care au acordat declarații după victoria echipei lor contra FCSB-ului din campionat. În ciuda eșecului obținut în fața unei mari rivale, jucătorul oltenilor a avut un discurs extrem de echilibrat și a specificat că lupta roș-albaștrilor pentru un loc de play-off nu e problema sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.

Tudor Băluță, impasibil privind situația FCSB-ului

După meci, Tudor Băluță a spus că el și colegii săi abordează această victorie ca oricare alta și că nu simt ceva diferit pentru că au învins o rivală și o echipă care se luptă pentru un loc de play-off.

Atunci când a fost întrebat dacă este de părere că această confruntare a fost ultima din această stagiune contra roș-albaștrilor, aluzie la șansele campioanei en-titre la Top 6, mijlocașul nu a vrut să se angreneze în acest subiect.

Cred că a fost un meci frumos, un meci plăcut ochiului. E o victorie la fel ca oricare alta, ca cele care au fost, ca cele care sperăm că vor veni. Ne bucurăm, însă nimic mai mult. Săptămâna viitoare e alt meci.

Reclamă
Reclamă

Pentru mine cel puțin și pot vorbi în numele grupului, bucuria e la fel de mare și când câștigâm cu FCSB, și când câștigăm cu alte echipe. Sunt meciuri în care poate dominăm mai mult, meciuri care pe care.

Clar că nu a fost un meci ușor. (n.r. Crezi că va fi ultima confruntare cu cei de la FCSB în acest sezon) Nu mă interesează. Mă interesează ce meciuri mai avem, ce mai e până la play-off. Vedem. Pe noi ne interesează să ne pregătim bine“, a spus Tudor Băluță, potrivit digisport.ro.

În acest moment, FCSB e la două puncte de play-off și mai are trei etape de pe urma cărora trebuie să acumuleze puncte pentru a intra în primele șase.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Observator
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
23:45
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Imagini spectaculoase din Los Angeles
23:43
“MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”
23:36
Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova – FCSB: “Am și eu o vârstă, slăbesc puterile”
23:35
LIVE VIDEOSporting – Famalicao 0-0. Gol anulat pentru oaspeți în prima repriză
23:13
Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: “Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”
23:02
Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: “E un moment greu”! Ce a spus despre play-off
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 5 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 6 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi