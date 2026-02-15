Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: "E un moment greu"! Ce a spus despre play-off - Antena Sport

Închide meniul
Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: “E un moment greu”! Ce a spus despre play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 23:02

Darius Olaru în meciul Universitatea Craiova - FCSB 1-0 / Sport Pictures

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a fost vizibil afectat de înfrângerea campioanei, cu 1-0, în derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe stadionul Ion Oblemenco.

Cu o victorie, FCSB ar fi pătruns momentan pe loc de play-off. Nu s-a întâmplat, campioana a pierdut şi e acum la 2 puncte de play-off. Dacă CFR o va învinge pe Hermannstadt, mâine, de la ora 17:00, la Sibiu, FCSB va ajunge la 3 puncte de play-off.

Darius Olaru: “N-am ştiut să profităm de greşelile lor”

“O partidă dificilă, cu liderul campionatului. Din păcate pentru noi, am pierdut în această seară. N-avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe.

(n.r: E atât de greu momentul încât îţi găseşti atât de greu cuvintele?) Da, e un moment greu, pentru că am văzut şi celelalte meciuri, au fost rezultate destul de bune pentru noi. Eram într-un moment bun, aveam 3 victorii la rând. Din păcate, nu am reuşit să facem un joc bun. Deşi cred că am început bine meciul, am avut câteva situaţii la început.

După, au controlat jocul, au reuşit să marcheze, dar cred că repriza a doua ne-a aparţinut şi, per total, zic că am avut câteva ocazii bune şi, dacă eram mai atenţi, cred că meritam un egal.

(n.r: O greşeală defensivă v-a costat jocul din această seară) Se întâmplă, jocul greşeala aşteaptă. Din păcate, am greşit. Noi n-am ştiut să profităm de greşelile lor. Ce să facem, ne strângem şi mergem mai departe. Credem că o vom scoate la capăt.

Darius Olaru, despre accederea în play-off: “Nu suntem la mâna noastră”

(n.r: Aţi văzut motivul oscilaţiilor voastre?) Am spus-o mereu. Dacă găseam rezolvarea şi era aşa de simplu, nu ajungeam în această postură, să jucăm cu atâta presiune. E presiune pe noi, ştim că la fiecare meci trebuie să jucăm la victorie.

(n.r: Vă e teamă de presiune în aceste 3 meciuri?) Nu avem nimic de pierdut. Nu suntem nici la mâna noastră. 3 meciuri, 3 finale. Aici ne arătăm caracterul. Dacă vrem să fim în play-off, trebuie să le câştigăm şi să sperăm că se vor întâmpla şi nişte rezultate în favoarea noastră.

(n.r: Realist vorbind, ce şanse dai FCSB-ului pentru play-off?) Nu ştiu, sunt statistici, nu vreau să mă pronunţ. Cât sunt speranţe, eu cred în continuare şi sper ca toată echipa să creadă”, a declarat Darius Olaru pentru primasport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.

Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid. Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi  au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

