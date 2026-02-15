Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: "E un moment greu"! Ce a spus despre play-off - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a fost vizibil afectat de înfrângerea campioanei, cu 1-0, în derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe stadionul Ion Oblemenco.

Cu o victorie, FCSB ar fi pătruns momentan pe loc de play-off. Nu s-a întâmplat, campioana a pierdut şi e acum la 2 puncte de play-off. Dacă CFR o va învinge pe Hermannstadt, mâine, de la ora 17:00, la Sibiu, FCSB va ajunge la 3 puncte de play-off.

Darius Olaru: “N-am ştiut să profităm de greşelile lor”

“O partidă dificilă, cu liderul campionatului. Din păcate pentru noi, am pierdut în această seară. N-avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe.

(n.r: E atât de greu momentul încât îţi găseşti atât de greu cuvintele?) Da, e un moment greu, pentru că am văzut şi celelalte meciuri, au fost rezultate destul de bune pentru noi. Eram într-un moment bun, aveam 3 victorii la rând. Din păcate, nu am reuşit să facem un joc bun. Deşi cred că am început bine meciul, am avut câteva situaţii la început.

După, au controlat jocul, au reuşit să marcheze, dar cred că repriza a doua ne-a aparţinut şi, per total, zic că am avut câteva ocazii bune şi, dacă eram mai atenţi, cred că meritam un egal.