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Un fotbalist a primit interzis în România! Motivul sancțiunii uluitoare dictate de Comisia de Disciplină

Andrei Nicolae Publicat: 10 iunie 2026, 11:51

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Un fotbalist a primit interzis în România! Motivul sancțiunii uluitoare dictate de Comisia de Disciplină

Marcel Jacky Virgile Pinson, în timpul unui meci cu FCSB / Sport Pictures

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Marcel Jacky Virgile Pinson, un fotbalist trecut pe la FC Botoșani între 2022 și 2024, a primit o sancțiune fără precedent din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

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Forul a decis ca atacantul francez să aibă interzis să mai joace în România până când va achita o sumă de bani pe care nu a plătit-o într-un litigiu cu Agents Team SRL, compania impresarului Mihai Joița.

Marcel Jacky Virgile Pinson nu mai poate juca în Liga 1

Comisia de Disciplină și Etică a FRF dictează săptămânal pedepse pentru echipele și jucătorii din România, însă una venită luni, pe 8 iunie, a ieșit cu mult în evidență față de altele. Marcel Jacky Virgile Pinson, atacant francez trecut pe la FC Botoșani timp de aproximativ un sezon și jumătate, a primit vestea că nu poate reveni în fotbalul românesc până când nu va executa integral obligațiile financiare dintr-un litigiu cu o companie de impresariat.

În temeiul art. 85, art. 3 lit. a din RD al FRF, jucătorul Marcel Jacky Virgile Pinson se sancționează cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite în prezenta cauză, dar nu mai mult de 2 ani“, se arată în decizia luată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, citată de golazo.ro.

Regulamentul Disciplinar al FRF spune că persoanele care nu își execută obligațiile prin hotăriri definitive și irevocabile de la FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la comunicare pot fi suspendate din activitatea fotbalistică până la plata integrală a sumelor datorate. În cazul în care persoana în cauză nu își execută obligația nici după ce perioada de doi ani menționată și în mesajul anterior expiră, atunci aceasta poate fi exclusă din activitatea fotbalistică.

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Sancțiunea nu se aplică la nivel internațional

Merită menționat că sancțiunea dictată de Comisia de Discplină și Etică a FRF ce îl vizează pe Marcel Jacky Virgile Pinson se aplică strict pe teritoriul României, nu și în afara țării. De când a plecat de la FC Botoșani în februarie 2024, atacantul francez a mai bifat două echipe în CV, respectiv FC Noah (Armenia) și Maccabi Bnei Reineh (Israel).

Pe lângă litigiul în care sunt implicați Pinson și compania de impresariat, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv se judecă decizia propriu-zisă prin care fotbalistul a fost obligat să plătească sumele respective din litigiul cu Agents Team SRL.

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