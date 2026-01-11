Interzis la transferuri! Lovitură pentru două cluburi din Liga 1: "De fiecare dată apare câte unul" - Antena Sport

FIFA a dictat de-a lungul acestui sezon numeroase sancțiuni pentru cluburile din Liga 1, ele primind interzis la transferuri din cauza unor litigii. Deși unele dintre ele au scăpat de probleme, se pare că forul mondial a dat noi pedepse, iar de această dată sunt vizate UTA și Hermannstadt.

Echipele din Liga 1 sunt vizate constant de FIFA din cauza litigiilor inițiate de foștii lor jucători, iar sancțiunea devenită deja cunoscută pe care o dă forul este interzicerea transferurilor pentru un anumit număr de “ferestre” de mercato. De-a lungul acestui sezon, UTA, CFR Cluj, Petrolul, Oțelul, FC Botoșani au avut probleme, iar aproape toate au scăpat achitând obligațiile financiare.

UTA și Hermannstadt, sancționate de FIFA

Nu este însă și cazul celor de la UTA, care au primit din nou interzis la mutări, potrivit gsp.ro. Arădenii nu sunt singuri în această problemă, pentru că și Hermannstadt a fost sancționată, pentru sibieni fiind abia prima dată când li se întâmplă așa ceva.

În ceea ce o privește pe echipa antrenată de Dorinel Munteanu, cazul nu e unul așa complex, deoarece clubul va avea sancțiunea ridicată imediat ce va da banii ceruți în litigiu. De cealaltă parte, UTA, care e obișnuită cu astfel de probleme, riscă să nu mai poată face transferuri în următoarele trei perioade de mercato dacă nu face plata în termen de 45 de zile.

Sursa citată punctează că arădenii au nu mai puțin de 10 dosare de neplată inițiate de foști fotbaliști care n-ar fi fost plătiți timp de cinci luni.