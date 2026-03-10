Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) a condus primul antrenament, după revenirea la FCSB. Antrenorul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu campioana, după demisia lui Elias Charalambous.

Mirel Rădoi s-a întâlnit cu Gigi Becali luni, la Palat. O zi mai târziu, antrenorul a susținut prima conferință de presă din postura de tehnician al campioanei, iar ulterior a fost prezent la antrenament.

Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB: Ngezana

Jucătorul absent de la prima ședință de pregătire condusă de Mirel Rădoi la FCSB a fost Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african refuză să se opereze după leziunea de menisc suferită, astfel că el s-a pregătit separat.

Siyabonga Ngezana nu a mai evoluat la FCSB de la finalul lunii ianuarie, urmând să nu mai bifeze niciun meci oficial până la sfârșitul sezonului în cazul în care nu va accepta să se opereze: „Ngezana nu vrea să se opereze. El face niște de-astea, tratamente… Băi, nebunule, n-ai cum să joci! El juca cu genunchiul paradit”, a spus recent Gigi Becali despre Siyabonga Ngezana.

Mirel Rădoi a fost însoțit, la antrenament, de membrii staff-ului său. Antrenorul a venit cu propriul preparator fizic, Horațiu Baciu luându-i locul lui Thomas Neubert.