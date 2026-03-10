Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat” - Antena Sport

Diana Șucu a oferit mai multe detalii despre accidentul provocat de Kader Keita, în urmă cu o săptămână. Mijlocașul de la Rapid a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul faptei.
Keita a fost plasat în control judiciar și a ratat partida dintre Rapid și Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regular, încheiată cu scorul de 1-1.
Diana Șucu a dezvăluit motivul pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului
Diana Șucu a dezvăluit motivul pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Mijlocașul a sunat la 112 după ce a lovit femeia pe trecerea de pietoni, însă după ce mai mulți oameni s-au strâns la locul faptei, el „s-a speriat și a fugit”.
„Omenește vorbind mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită. Mi-a fost milă și de el. Are 25 de ani. Are o soție cu un copil acasă de 9 luni, e însărcinată în două luni. Săracul de el, a fost plecat la Slobozia, a și jucat. S-au întors noaptea. Probabil că a obosit, a mâncat că el ține Ramadanul. Și ca să vezi cum e când e ceasul rău. I-a fost rău, s-a dus la moschee să se roage și pe drumul de întoarcere spre casă nu a văzut-o pe doamna respectivă și a lovit-o.
Sigur, se poate întâmpla oricui. Îmi e foarte milă de el și de doamna respectivă. Sigur, el trebuie să se supună legilor din România. Cred că singurul lucru greșit pe care el l-a făcut a fost faptul că a plecat de la locul accidentului. Dar am înțeles deja. S-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute. S-au strâns oamenii în jurul lui și au început să țipe la el. Nu știa nimeni limba engleză. Cred că s-a speriat și a fugit”, a declarat Diana Șucu, conform fanatik.ro.
Diana Șucu a dezvăluit și cum soțul ei, Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, l-a ajutat pe Kader Keita după accidentul din București.
„Soțul meu l-a ajutat. Are un avocat foarte bun. Dar el o să se supună legilor și rigorilor României. Doamne ajută să nu moară doamna și să fie bine. Noi ne-am interesat. Dacă putem să ajutăm cu ceva, cumva. O să vedem. Dar e 100% responsabilitatea fotbalistului, nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.
Probabil că dacă venea de la discotecă îl lăsa acolo să se descurce. Dar el e și un băiat foarte cuminte. Nu îl cunosc, dar am auzit. Familist, tocmai i-a venit soția în România, probabil nu se mai descurca acolo singură. Omenește vorbind Doamne ferește, i se poate întâmpla oricui. Putea să stea acasă să se roage acasă”, a mai spus Diana Șucu.
- Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo: „Am discutat cu Nicolescu și acționarii”
- Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
- Iuliu Mureșan a spus care este obiectivul real al CFR-ului din acest sezon: „Vor fi meciuri foarte grele”
- Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”
- „De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB