"Invenţii!" Antrenorul lui Metalist Harkov neagă "oferta de 4 milioane de euro" pentru Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Cătălin Cîrjan s-a aflat în negocieri avansate cu Metalist Harkov, iar Dinamo a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru jucător.

Această sumă l-a iritat însă pe Gigi Becali, care n-a crezut nicio secundă că oferta pentru Cătălin Cîrjan ar fi reală. Afirmaţia dinamoviştilor a fost probată în spaţiul public cu oferta, care a fost postată de Pro Sport! Numai că, stupoare! În ciuda dovezii clare a ofertei, antrenorul de la Metalist Harkov a declarat că totul este “o invenţie”! Mai exact, clubul doar a fost interesat de Cîrjan, dar negocierile s-au oprit rapid, fără să fie făcută o ofertă pentru Dinamo.

„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.

Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean tribuna.ua.