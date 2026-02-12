"Invenţii!" Antrenorul lui Metalist Harkov neagă "oferta de 4 milioane de euro" pentru Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Cătălin Cîrjan s-a aflat în negocieri avansate cu Metalist Harkov, iar Dinamo a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru jucător.
Această sumă l-a iritat însă pe Gigi Becali, care n-a crezut nicio secundă că oferta pentru Cătălin Cîrjan ar fi reală. Afirmaţia dinamoviştilor a fost probată în spaţiul public cu oferta, care a fost postată de Pro Sport! Numai că, stupoare! În ciuda dovezii clare a ofertei, antrenorul de la Metalist Harkov a declarat că totul este “o invenţie”! Mai exact, clubul doar a fost interesat de Cîrjan, dar negocierile s-au oprit rapid, fără să fie făcută o ofertă pentru Dinamo.
„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.
Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean tribuna.ua.
- Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în “cazul Baiaram”
- Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: “Mă simt bine”
- Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Trupa lui Kopic luptă pentru primul loc în Cupa României
- Andrei Nicolescu a dat socoteală după campania de transferuri ratată de la Dinamo: “Percepție absolut greșită”
- De ce Dinamo a refuzat transferul lui Steven Nsimba: “Noi avem pretenții mai mari”