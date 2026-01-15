Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: "Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 22:30

Colaj cu Gigi Becali şi Andrei Nicolescu / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) nu crede că oferta primită de Dinamo din partea lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani) este una reală. Patronul FCSB-ului l-a acuzat pe preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, de minciună. Cele mai noi informaţii erau că formaţia ucraineană ar fi mărit oferta, de la 4 la 4.5 milioane de euro pentru căpitanul lui Dinamo.

Cîrjan este cotat la 2.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Nicolescu susţinea că Dinamo a refuzat o ofertă de 3 milioane de euro, plus bonusuri, de la formaţia austriacă Sturm Graz pentru Cătălin Cîrjan.

Gigi Becali nu crede că oferta anunţată de Nicolescu pentru Cîrjan a fost una reală: “Păi ce, suntem idioţi?”

“Ne pricepem şi noi la fotbal. Dacă spunea nişte cifre adevărate, nu mă băgam. Dar să spui asemenea minciuni, lasă-ne în pace. Păi ce, suntem idioţi? Nu suntem, înţelegi? Chiar te face să vorbeşti.

Să spui 4 milioane pe Cîrjan înseamnă că ne iei pe noi de proşti! Mă mir, pentru că mie Andrei Nicolescu îmi place, e un băiat extraordinar, de caracter, de calitate, aşa mi s-a părut când am vorbit cu el. Dar acum dacă a spus astea, gata, mi-am schimbat părerea. Trebuie să fiu atent când vorbesc cu el, că mă păcăleşte.

Când spui 4 milioane pe Cîrjan trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine. Hai, mă, lasă-ne în pace. Păi noi suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?!”, a tunat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Andrei Nicolescu anunţa anterior că Dinamo a primit o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist Harkov. Cîrjan a venit la Dinamo în vara lui 2024, ca jucător liber de contract, după ce se despărţise de Arsenal. Anterior el a evoluat la Rapid, ca jucător împrumutat de la Arsenal.

