Ioan Ovidiu Sabău, mesaj direct despre arbitraj după controversa uriașă din Sepsi - U Cluj 0-0: "Golul a fost valabil!" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău este antrenorul de la U Cluj / Profimedia Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la U Cluj, a oferit prima reacție după Sepsi – U Cluj 0-0 și a transmis un mesaj direct despre arbitraj. Tehnicianul „șepcilor roșii” a vorbit deschis, la interviul de la finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În timpul partidei din etapa cu numărul 21, arbitrul George Găman a anulat un gol marcat de Masoero, pe motiv de fault în atac. Totuși, pe reluări poate fi observat faptul că portarul celor de la Sepsi a fost cel care a trimis mingea în adversar, iar mai apoi balonul a intrat în poartă. Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău despre arbitrajul de la Sepsi – U Cluj 0-0 După meci, antrenorul celor de la U Cluj a ținut să menționeze că golul anulat de George Găman, din repriza a 2-a, a fost perfect valabil, în opinia sa. De asemenea, Sabău a vorbit și despre prestația jucătorilor săi și s-a arătat nemulțumit de faptul că aceștia nu au câștigat partida. „Acest meci ne-ar fi dat posibilitatea de a rămâne pe primul loc, așa așteptăm alte rezultate. Le urez vacanță plăcută și să se întoarcă bine. E adevărat că sunt pisălog, că uneori cer mai mult decât pot să ducă. Mă bucur când lumea îi respectă, când îi văd că își depășesc nivelul. Când nu o fac, nu îmi place, pentru că au posibilități, dacă ies din zona de confort, dacă chiar vor să obțină ceva, eu cred că se poate. Reclamă

Reclamă

Au fost mai multe ocazii, nu am atacat mingea. Golul care a fost valabil… sigur, nici noi nu am gândit bine jocul, nu am ajuns cum trebuia la minge, probabil ne-a schimbat starea când am avut un jucător în plus”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la primasport.ro.

U Cluj a ratat ocazia de a fi sigură de prima poziție în Liga 1, la finalul anului 2024, după 0-0 cu Sepsi. Acum, echipa lui Sabău poate fi „campioană de iarnă” doar în situația în care Dinamo nu o învinge pe Rapid, în derby-ul etapei cu numărul 21.

După 0-0 cu Sepsi, U Cluj a rămas pe primul loc, cu 37 de puncte, la două lungimi în fața poziției a 2-a, care este ocupată de Dinamo. Totuși, „câinii” lui Zeljko Kopic nu și-au jucat încă partida din etapa cu numărul 20.

Reclamă