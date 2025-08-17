Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2 - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA.

Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră şi 11 minute. Această victorie categorică a venit la o zi distanţă de la un al succes fără emoţii al româncei. Sâmbătă, ea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, după 46 de minute de joc.

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal la Cleveland

Sorana Cîrstea se pregăteşte intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. Ultima oprire înainte de a ajunge la Flushing Meadows este Cleveland, acolo unde şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal.

Tot la Cleveland va juca şi Gabriela Ruse. Calificată deja pe tabloul principal, Ruse o va întâlni pe Hailey Baptiste, locul 51 WTA, în primul tur de la Cleveland.

Pentru parcursul în calficări, Sorana Cîrstea va primi 18 puncte WTA. De asemenea, ea şi-a asigurat 2.585 de dolari şi un punct WTA pentru primul tur pe tabloul principal.