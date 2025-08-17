Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2 - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2

Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2

Publicat: 17 august 2025, 19:02

Comentarii
Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră şi 11 minute. Această victorie categorică a venit la o zi distanţă de la un al succes fără emoţii al româncei. Sâmbătă, ea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, după 46 de minute de joc.

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal la Cleveland

Sorana Cîrstea se pregăteşte intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. Ultima oprire înainte de a ajunge la Flushing Meadows este Cleveland, acolo unde şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal.

Tot la Cleveland va juca şi Gabriela Ruse. Calificată deja pe tabloul principal, Ruse o va întâlni pe Hailey Baptiste, locul 51 WTA, în primul tur de la Cleveland.

Pentru parcursul în calficări, Sorana Cîrstea va primi 18 puncte WTA. De asemenea, ea şi-a asigurat 2.585 de dolari şi un punct WTA pentru primul tur pe tabloul principal.

Reclamă
Reclamă

Înainte de Cleveland, Sorana Cîrstea a jucat la Cincinnati, acolo unde a ajuns până în optimile de finală. Acolo, românca a fost eliminată de Iga Swiatek, fostul lider WTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge
Observator
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge
Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Ce preț are și cum arată. Așa ar putea arăta viitorul auto
Fanatik.ro
Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Ce preț are și cum arată. Așa ar putea arăta viitorul auto
20:27
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Meci nebun în Gruia, după ce clujenii au condus de trei ori. Bosec, ratarea sezonului
20:08
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă
19:52
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” în Liga 1. Olaru, titular. Echipele de start
19:45
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar
19:43
VideoJurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali
19:40
VideoJurnal Antena Sport | Cu mintea la joc
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 5 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 6 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”