Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă - Antena Sport

Problemele cu înregistratul jucătorilor în La Liga continuă şi în noul sezon. Cea mai nouă echipă care se are astfel de bătăi de cap este Getafe, care joacă pe terenul celor de la Celta Vigo în prima etapă a noului sezon.
Cu toate acestea, echipa de lângă Madrid a reuşit să înregistreze doar 15 jucători înainte de primul fluier de start al noului sezon. Dintre aceştia, doi jucători sunt absenţi: unul accidentat şi unul suspendat.
În plus, doi dintre ei nu vor putea juca, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat. De asemenea, pe listă sunt doi portari şi doi jucători care nu se aflau în planurile iniţiale ale antrenorului José Bordalas.
Deşi clubul a fost destul de activ de la începutul perioadei de transferuri din această vară, până în prezent a reuşit să aducă doar doi jucători noi.
De partea cealaltă, Ionuţ Radu, transferat vara aceasta la Celta Vigo, şi-a bifat debutul în La Liga în partida contra celor de la Getafe.
Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.