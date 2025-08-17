Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă - Antena Sport

Problemele cu înregistratul jucătorilor în La Liga continuă şi în noul sezon. Cea mai nouă echipă care se are astfel de bătăi de cap este Getafe, care joacă pe terenul celor de la Celta Vigo în prima etapă a noului sezon.

Cu toate acestea, echipa de lângă Madrid a reuşit să înregistreze doar 15 jucători înainte de primul fluier de start al noului sezon. Dintre aceştia, doi jucători sunt absenţi: unul accidentat şi unul suspendat.

Getafe a înregistrat doar 15 jucători înaintea debutului în noul sezon din La Liga

Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro.

La fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători. În plus, doi dintre ei nu vor putea evolua, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat.

De asemenea, pe listă sunt doi portari şi doi jucători care nu se aflau în planurile iniţiale ale antrenorului José Bordalas.