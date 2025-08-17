Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă - Antena Sport

Închide meniul
Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă

Publicat: 17 august 2025, 18:33

Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă

Mingea oficială din La Liga / Profimedia

Problemele cu înregistratul jucătorilor în La Liga continuă şi în noul sezon. Cea mai nouă echipă care se are astfel de bătăi de cap este Getafe, care joacă pe terenul celor de la Celta Vigo în prima etapă a noului sezon.

Cu toate acestea, echipa de lângă Madrid a reuşit să înregistreze doar 15 jucători înainte de primul fluier de start al noului sezon. Dintre aceştia, doi jucători sunt absenţi: unul accidentat şi unul suspendat.

Getafe a înregistrat doar 15 jucători înaintea debutului în noul sezon din La Liga

Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro.

La fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători. În plus, doi dintre ei nu vor putea evolua, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat.

În plus, doi dintre ei nu vor putea juca, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat. De asemenea, pe listă sunt doi portari şi doi jucători care nu se aflau în planurile iniţiale ale antrenorului José Bordalas.

Deşi clubul a fost destul de activ de la începutul perioadei de transferuri din această vară, până în prezent a reuşit să aducă doar doi jucători noi.

De partea cealaltă, Ionuţ Radu, transferat vara aceasta la Celta Vigo, şi-a bifat debutul în La Liga în partida contra celor de la Getafe.

Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca

În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.

Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczesny nefiind nici el înscris.

Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absenţa de lungă durată a lui ter Stegen, permiţând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-şi reduce masa salarială. O absenţă mai mult sau mai puţin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club şi portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.

Joan Garcia va fi legitimat pe toată durata sezonului, spre deosebire de Dani Olmo şi Pau Victor în sezonul trecut, care au trebuit să-şi reînnoiască înscrierile în ianuarie. Englezul Marcus Rashford (împrumutat de la Manchester United) a primit, de asemenea, undă verde din partea ligii.

