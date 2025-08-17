Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: "Nu a fost deloc uşor". Ce a spus despre "dubla" cu Başakşehir - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Csikszereda, în etapa a şasea a Ligii 1. Oltenii îşi vor menţine poziţia de lider, şi după această rundă, având 16 puncte acumulate.
După autogolul din startul partidei, la care au contribuit Stefanovic şi Silviu Lung Jr, oltenii au reuşit să revină şi să obţină cele trei puncte, graţie “dublei” lui Steven Nsimba.
Mirel Rădoi, prima reacţie după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2
Mirel Rădoi a declarat că a fost o săptămână dificilă pentru echipa sa, ţinând cont că Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a o elimina pe Spartak Trnava. El le-a mulţumit elevilor săi pentru efortul uriaş depus şi pentru victoria obţinută la Miercurea Ciuc.
Totodată, Rădoi a prefaţat şi partida cu Başakşehir, din play-off-ul Conference League. Antrenorul oltenilor a recunoscut că turcii au o formaţie puternică şi va fi un meci dificil la Istanbul.
“În repriza a doua am avut foarte multe momente bune în joc, apar şi situaţii în care ne relaxăm, acum chiar sunt normale. Nu a fost deloc o săptămână uşoară, suntem plecaţi de acasă şi a fost ceva cumplit pentru noi. Dar mă bucur că am reuşit să ne calificăm şi chiar să câştigăm aici, să ne menţinem încă o etapă pe prima poziţie. Evident, toată lumea e plictisită de toată lumea, toată lumea e supărată pe toată lumea, deja ne trezim dimineaţa şi la micul dejun ne uităm strâmb unii la alţii. E normal.
Le mulţumesc băieţilor pentru perioada asta, chiar dacă am pierdut în Slovacia, am reuşit să ne calificăm. Ceea ce nu a fost la îndemâna clubului în ultimii ani, o singură dată am ajuns în play-off. Deci ţin să le mulţumesc pentru victoria de azi, pentru calificare. Dar de mâine ne gândim la ceea ce înseamnă echipa din Turcia.
Prima şansă o are Başakşehir. A ţinut steagul sus în Turcia, s-a luptat de la egal la egal cu Galatasaray şi Fenerbahce. Anul trecut, am văzut partidele tur retur cu Gaziantep, urmăream Gaziantep de când era Toşca, acum că e Maxim acolo, mă uit la meciurile lui. I-am văzut în ediţia trecută de campionat de două ori, e o echipă bună, mult mai bună decât noi. Dar nu ne vom lăsa bătuţi, nu vom ceda niciun metru de iarbă. Când vom putea din punct de vedere fizic şi mental să ne batem cu orice adversar, o vom face. După aceea, evident, avem şi noi limitele noastre. Suntem totuşi Universitatea Craiova, suntem fără experienţă internaţională, suntem cu 12 jucători noi, avem şi noi minusurile noastre şi sperăm să nu le descopere ei pe toate.
Pe toţi i-am rotit, după au intrat şi cei care au jucat în meciurile internaţionale. Am suferit mult, era foarte greu să arătăm ce ne dorim de fapt. Jucătorii ar fi putut să joace, cei care au jucat în Slovacia, doar că nu ar fi putut să ţină ritmul, să punem presiune, mai au nevoie de meciuri ca să ţină ritmul 90 de minute. Poate să mai dureze 1-2 etape, după vor apărea schimbări, că vom juca în mare parte cu aceeaşi jucători, vor ajunge la acelaşi număr de minute internaţionale”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă, după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2.