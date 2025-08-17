Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: "Nu a fost deloc uşor". Ce a spus despre "dubla" cu Başakşehir - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Csikszereda, în etapa a şasea a Ligii 1. Oltenii îşi vor menţine poziţia de lider, şi după această rundă, având 16 puncte acumulate.

După autogolul din startul partidei, la care au contribuit Stefanovic şi Silviu Lung Jr, oltenii au reuşit să revină şi să obţină cele trei puncte, graţie “dublei” lui Steven Nsimba.

Mirel Rădoi, prima reacţie după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Mirel Rădoi a declarat că a fost o săptămână dificilă pentru echipa sa, ţinând cont că Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a o elimina pe Spartak Trnava. El le-a mulţumit elevilor săi pentru efortul uriaş depus şi pentru victoria obţinută la Miercurea Ciuc.

Totodată, Rădoi a prefaţat şi partida cu Başakşehir, din play-off-ul Conference League. Antrenorul oltenilor a recunoscut că turcii au o formaţie puternică şi va fi un meci dificil la Istanbul.

“În repriza a doua am avut foarte multe momente bune în joc, apar şi situaţii în care ne relaxăm, acum chiar sunt normale. Nu a fost deloc o săptămână uşoară, suntem plecaţi de acasă şi a fost ceva cumplit pentru noi. Dar mă bucur că am reuşit să ne calificăm şi chiar să câştigăm aici, să ne menţinem încă o etapă pe prima poziţie. Evident, toată lumea e plictisită de toată lumea, toată lumea e supărată pe toată lumea, deja ne trezim dimineaţa şi la micul dejun ne uităm strâmb unii la alţii. E normal.