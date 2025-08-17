Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: "Nu a fost deloc uşor". Ce a spus despre "dubla" cu Başakşehir - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: “Nu a fost deloc uşor”. Ce a spus despre “dubla” cu Başakşehir

Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: “Nu a fost deloc uşor”. Ce a spus despre “dubla” cu Başakşehir

Publicat: 17 august 2025, 19:04

Comentarii
Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: Nu a fost deloc uşor. Ce a spus despre dubla cu Başakşehir

Mirel Rădoi, în Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2/ Sport Pictures

Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Csikszereda, în etapa a şasea a Ligii 1. Oltenii îşi vor menţine poziţia de lider, şi după această rundă, având 16 puncte acumulate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După autogolul din startul partidei, la care au contribuit Stefanovic şi Silviu Lung Jr, oltenii au reuşit să revină şi să obţină cele trei puncte, graţie “dublei” lui Steven Nsimba.

Mirel Rădoi, prima reacţie după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Mirel Rădoi a declarat că a fost o săptămână dificilă pentru echipa sa, ţinând cont că Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a o elimina pe Spartak Trnava. El le-a mulţumit elevilor săi pentru efortul uriaş depus şi pentru victoria obţinută la Miercurea Ciuc.

Totodată, Rădoi a prefaţat şi partida cu Başakşehir, din play-off-ul Conference League. Antrenorul oltenilor a recunoscut că turcii au o formaţie puternică şi va fi un meci dificil la Istanbul.

“În repriza a doua am avut foarte multe momente bune în joc, apar şi situaţii în care ne relaxăm, acum chiar sunt normale. Nu a fost deloc o săptămână uşoară, suntem plecaţi de acasă şi a fost ceva cumplit pentru noi. Dar mă bucur că am reuşit să ne calificăm şi chiar să câştigăm aici, să ne menţinem încă o etapă pe prima poziţie. Evident, toată lumea e plictisită de toată lumea, toată lumea e supărată pe toată lumea, deja ne trezim dimineaţa şi la micul dejun ne uităm strâmb unii la alţii. E normal.

Reclamă
Reclamă

Le mulţumesc băieţilor pentru perioada asta, chiar dacă am pierdut în Slovacia, am reuşit să ne calificăm. Ceea ce nu a fost la îndemâna clubului în ultimii ani, o singură dată am ajuns în play-off. Deci ţin să le mulţumesc pentru victoria de azi, pentru calificare. Dar de mâine ne gândim la ceea ce înseamnă echipa din Turcia.

Prima şansă o are Başakşehir. A ţinut steagul sus în Turcia, s-a luptat de la egal la egal cu Galatasaray şi Fenerbahce. Anul trecut, am văzut partidele tur retur cu Gaziantep, urmăream Gaziantep de când era Toşca, acum că e Maxim acolo, mă uit la meciurile lui. I-am văzut în ediţia trecută de campionat de două ori, e o echipă bună, mult mai bună decât noi. Dar nu ne vom lăsa bătuţi, nu vom ceda niciun metru de iarbă. Când vom putea din punct de vedere fizic şi mental să ne batem cu orice adversar, o vom face. După aceea, evident, avem şi noi limitele noastre. Suntem totuşi Universitatea Craiova, suntem fără experienţă internaţională, suntem cu 12 jucători noi, avem şi noi minusurile noastre şi sperăm să nu le descopere ei pe toate.

Pe toţi i-am rotit, după au intrat şi cei care au jucat în meciurile internaţionale. Am suferit mult, era foarte greu să arătăm ce ne dorim de fapt. Jucătorii ar fi putut să joace, cei care au jucat în Slovacia, doar că nu ar fi putut să ţină ritmul, să punem presiune, mai au nevoie de meciuri ca să ţină ritmul 90 de minute. Poate să mai dureze 1-2 etape, după vor apărea schimbări, că vom juca în mare parte cu aceeaşi jucători, vor ajunge la acelaşi număr de minute internaţionale”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă, după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova

Meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova a început cu o gafă uluitoare. În minutul 3 al partidei de la Miercurea-Ciuc, echipa lui Mirel Rădoi a fost protagonista unei faaze incredibile.

Gazdele au preluat conducerea după autogolul antologic al lui Stevanovic, care a amintit de celebrul autogol al lui Bănel Nicoliţă de pe Santiago Bernabeu, din 2006.

La o fază care nu anunţa absolut nimic, Stevanovic a trimis înapoi la Silvu Lung Jr. Pasa fundaşului sârb a fost pe spaţiul porţii, iar acest lucru i-a costat pe olteni.

Portarul celor de la Universitatea Craiova nu a reuşit să preia balonul, care a ajuns în poarta lui Silviu Lung, iar Csikszereda a preluat conducerea după numai trei minute de joc.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge
Observator
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor
Fanatik.ro
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor
21:06
Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la CFR Cluj, după egalul cu FC Botoşani: “Dacă ţi-e frică, lasă-te”
21:00
LIVE VIDEOElizabeta Samara – Miwa Harimoto se joacă ACUM. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash (21:55)
20:27
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Meci nebun în Gruia, după ce clujenii au condus de trei ori. Bosec, ratarea sezonului
20:08
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă
19:52
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” în Liga 1. Olaru, titular. Echipele de start
19:45
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 5 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 6 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”