Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: "În 2-3 săptămâni". Cine va antrena până atunci echipa - Antena Sport

Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: "În 2-3 săptămâni". Cine va antrena până atunci echipa

Liga 1
EXCLUSIV

Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: “În 2-3 săptămâni”. Cine va antrena până atunci echipa

Publicat: 21 octombrie 2025, 21:52

Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: În 2-3 săptămâni. Cine va antrena până atunci echipa

Neluţu Varga şi Dan Petrescu / Colaj Hepta

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Dan Petrescu va reveni la formaţia din Gruia. “Bursucul” a plecat în vară, după umilinţa din Conference League cu Hacken, şi a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini.

Italianul nu a avut viaţă lungă în acest mandat la CFR Cluj, iar conducerea din Gruia a decis să apeleze din nou la serviciile lui Dan Petrescu.

Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrecu la CFR Cluj

Revenirea acestuia a fost confirmată chiar de către Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport. Petrescu nu se va afla însă pe bancă la următoarele meciuri ale clujenilor.

Varga a anunţat că Dan Petrescu trebuie să îşi termine un tratament, iar în următoarele 2-3 săptămâni, echipa va fi pregătită de Ovidiu Hoban:

“Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a declarat Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.

