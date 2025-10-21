Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: "În 2-3 săptămâni". Cine va antrena până atunci echipa - Antena Sport

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Dan Petrescu va reveni la formaţia din Gruia. “Bursucul” a plecat în vară, după umilinţa din Conference League cu Hacken, şi a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini.
Italianul nu a avut viaţă lungă în acest mandat la CFR Cluj, iar conducerea din Gruia a decis să apeleze din nou la serviciile lui Dan Petrescu.
Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrecu la CFR Cluj
Revenirea acestuia a fost confirmată chiar de către Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport. Petrescu nu se va afla însă pe bancă la următoarele meciuri ale clujenilor.
Varga a anunţat că Dan Petrescu trebuie să îşi termine un tratament, iar în următoarele 2-3 săptămâni, echipa va fi pregătită de Ovidiu Hoban:
“Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a declarat Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.
