Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Îşi bat joc de banii lui Şucu" Fostul preşedinte al giuleştenilor a răbufnit înaintea derby-ului FCSB - Rapid! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Îşi bat joc de banii lui Şucu” Fostul preşedinte al giuleştenilor a răbufnit înaintea derby-ului FCSB – Rapid!

“Îşi bat joc de banii lui Şucu” Fostul preşedinte al giuleştenilor a răbufnit înaintea derby-ului FCSB – Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 19:47

Comentarii
Îşi bat joc de banii lui Şucu Fostul preşedinte al giuleştenilor a răbufnit înaintea derby-ului FCSB – Rapid!

Dan Şucu, pe Giuleşti / Profimedia Images

Grigore Sichitiu (76 de ani), fost preşedinte al Rapidului în era George Copos, a criticat dur strategia de transferuri a giuleştenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sichitiu nu înţelege cum au ajuns la Rapid, după ce Dan Şucu (62 de ani) a preluat clubul, fotbalişti de care Gigi Becali (67 de ani) a vrut să scape.

Grigore Sichitiu, despre transferurile făcute de Rapid: “Îi dă afară FCSB și îi iau ei”

“Îi dă afară FCSB și îi iau ei, de parcă nu s-au «pârlit» deja cu destui. Parcă nu știi ce au jucat acei fotbaliști în altă parte. Parcă e cineva care își bate joc de banii lui Șucu, sunt lucruri care mă depășesc. Eu am dat jucători la Steaua (n.r: FCSB), dar să iau de acolo jucători care nu au confirmat nu aș fi făcut-o nici beat.

Dacă vrei performanță și cupele europene, nu poți face asta cu jucători dați afară din alte părți. Bă, ești sănătos?! Dacă erau buni, rămâneau la FCSB sau în altă parte”, a declarat Grigore Sichitiu pentru gsp.ro.

Înaintea derby-ului FCSB – Rapid, giuleştenii sunt pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte. Campioana FCSB e doar pe locul 9, cu 28 de puncte. Rapid vine după o înfrângere usturătoare, 0-2, acasă, cu Oţelul. De partea cealaltă, FCSB vine după o victorie în deplasare, cu 2-0, cu Unirea Slobozia. Lixandru (min. 62) şi Alex Stoian (min. 90+2) au marcat după ce ilfovenii au rămas în 10 oameni. Şerbănică a fost eliminat în minutul 56.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
Observator
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
20:50
LIVE TEXTFCSB – Rapid 1-0. Derby “încins” pe Arena Națională. Darius Olaru deschide scorul cu un șut superb
20:41
LIVE VIDEOWashington Capitals – Detroit Red Wings se joacă ACUM. Spectacol total în NHL
20:39
Darius Olaru a deschis scorul în FCSB – Rapid! Execuţie superbă a căpitanului campioanei. Bîrligea, assist
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Teodora Meluţă înscrie pe stadionul unde România vrea să învingă Turcia
20:22
VideoJurnal Antena Sport | Băiatul unui fost golgheter din Liga 1 îi calcă pe urme tatălui
20:21
Moment special înainte de FCSB – Rapid. Asistenții lui Istvan Kovacs, premiați înainte de retragere
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului