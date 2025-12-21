"Îşi bat joc de banii lui Şucu" Fostul preşedinte al giuleştenilor a răbufnit înaintea derby-ului FCSB - Rapid! - Antena Sport

Grigore Sichitiu (76 de ani), fost preşedinte al Rapidului în era George Copos, a criticat dur strategia de transferuri a giuleştenilor.

Sichitiu nu înţelege cum au ajuns la Rapid, după ce Dan Şucu (62 de ani) a preluat clubul, fotbalişti de care Gigi Becali (67 de ani) a vrut să scape.

Grigore Sichitiu, despre transferurile făcute de Rapid: “Îi dă afară FCSB și îi iau ei”

“Îi dă afară FCSB și îi iau ei, de parcă nu s-au «pârlit» deja cu destui. Parcă nu știi ce au jucat acei fotbaliști în altă parte. Parcă e cineva care își bate joc de banii lui Șucu, sunt lucruri care mă depășesc. Eu am dat jucători la Steaua (n.r: FCSB), dar să iau de acolo jucători care nu au confirmat nu aș fi făcut-o nici beat.

Dacă vrei performanță și cupele europene, nu poți face asta cu jucători dați afară din alte părți. Bă, ești sănătos?! Dacă erau buni, rămâneau la FCSB sau în altă parte”, a declarat Grigore Sichitiu pentru gsp.ro.

Înaintea derby-ului FCSB – Rapid, giuleştenii sunt pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte. Campioana FCSB e doar pe locul 9, cu 28 de puncte. Rapid vine după o înfrângere usturătoare, 0-2, acasă, cu Oţelul. De partea cealaltă, FCSB vine după o victorie în deplasare, cu 2-0, cu Unirea Slobozia. Lixandru (min. 62) şi Alex Stoian (min. 90+2) au marcat după ce ilfovenii au rămas în 10 oameni. Şerbănică a fost eliminat în minutul 56.