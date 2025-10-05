Istvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei - Antena Sport

Centralul Istvan Kovacs (41 de ani) a fost chemat de trei ori la VAR în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, de două ori în prima repriză şi o dată în a doua. În minutul 6, la un duel dintre Bîrligea şi Romanchuk din careu, a decis, în cele din urmă, că nu e penalty, după ce iniţial dictase lovitură de la 11 metri. În minutul 35 a avut loc un alt duel în careu, între Stoian şi Screciu.

Istvan Kovacs a mers să vadă şi această fază pe monitorul VAR şi a decis să dicteze penalty. În repriza a doua, în minutul 78, a dictat penalty pentru un henţ, după un şut trimis de David Miculescu.

Istvan Kovacs, de 3 ori la VAR în FCSB – Universitatea Craiova! De fiecare dată a decis dacă dictează penalty pentru campioană

Florin Tănase a deschis scorul, transformând penalty-ul în minutul 39. În minutul 79, Florin Tănase a mai executat un penalty, dictat tot cu VAR de Kovacs, pe care l-a ratat. Tot el ar fi bătut şi penalty-ul din startul primei reprize dacă Istvan Kovacs nu ar fi întors decizia. Toate deciziile finalte luate de Istvan Kovacs au părut corecte.

Istvan Kovacs este considerat cel mai bun arbitru român. El este delegat constant la meciuri din competiţiile europene. Sezonul trecut, românul Istvan Kovacs a arbitrat finala Ligii Campionilor, câştigată de PSG cu Inter cu 5-0.

Istvan Kovacs a arbitrat, de asemenea, la Campionatul European din 2024 şi la Mondialul Cluburilor din acest an. Cel mai recent, Istvan Kovacs a fost la centru la meciul Villarreal – Juventus 2-2.