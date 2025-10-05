Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Istvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Istvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei
UPDATE

Istvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei

Bogdan Stănescu Publicat: 5 octombrie 2025, 22:13

Comentarii
Istvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei

Istvan Kovacs la VAR, în derby-ul FCSB - Universitatea Craiova / captura primasport.ro

Centralul Istvan Kovacs (41 de ani) a fost chemat de trei ori la VAR în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, de două ori în prima repriză şi o dată în a doua. În minutul 6, la un duel dintre Bîrligea şi Romanchuk din careu, a decis, în cele din urmă, că nu e penalty, după ce iniţial dictase lovitură de la 11 metri. În minutul 35 a avut loc un alt duel în careu, între Stoian şi Screciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Istvan Kovacs a mers să vadă şi această fază pe monitorul VAR şi a decis să dicteze penalty. În repriza a doua, în minutul 78, a dictat penalty pentru un henţ, după un şut trimis de David Miculescu.

Istvan Kovacs, de 3 ori la VAR în FCSB – Universitatea Craiova! De fiecare dată a decis dacă dictează penalty pentru campioană

Florin Tănase a deschis scorul, transformând penalty-ul în minutul 39. În minutul 79, Florin Tănase a mai executat un penalty, dictat tot cu VAR de Kovacs, pe care l-a ratat. Tot el ar fi bătut şi penalty-ul din startul primei reprize dacă Istvan Kovacs nu ar fi întors decizia. Toate deciziile finalte luate de Istvan Kovacs au părut corecte.

Istvan Kovacs este considerat cel mai bun arbitru român. El este delegat constant la meciuri din competiţiile europene. Sezonul trecut, românul Istvan Kovacs a arbitrat finala Ligii Campionilor, câştigată de PSG cu Inter cu 5-0.

Istvan Kovacs a arbitrat, de asemenea, la Campionatul European din 2024 şi la Mondialul Cluburilor din acest an. Cel mai recent, Istvan Kovacs a fost la centru la meciul Villarreal – Juventus 2-2.

Reclamă
Reclamă

Înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, campioana ultimelor două sezoane ocupa locul 12 în Liga 1, cu 11 puncte. Universitatea Craiova a fost detronată de Rapid din poziţia de lider, giuleştenii având 25 de puncte după victoria cu 3-1 cu Farul. Craiova lui Rădoi avea 24 de puncte înaintea derby-ului cu FCSB.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Observator
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
Fanatik.ro
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
22:05
LIVE TEXTFCSB – Universitatea Craiova 1-0. Florin Tănase a ratat penalty! Oltenii, cu un om în minus
22:01
Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere”
21:50
Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat
21:47
Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român
21:43
Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova
21:40
LIVE VIDEOSporting Lisabona – Braga 1-0. Derby pentru campioana en-titre din Liga Portugal
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor