Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: „Vreau să îl avem și din sezonul viitor” - Antena Sport

CFR Cluj a realizat o „remontada” de senzație de când a fost instalat Daniel Pancu pe bancă, iar gruparea ardeleană a urcat la finalul etapei cu numărul 27 pe loc de play-off.
Neluțu Varga este încântat de parcursul formației din Gruia până în acest punct, echipa fiind calificată și în sferturile de finală ale Cupei României.
Neluțu Varga exultă, după parcursul fantastic al CFR-ului
CFR Cluj pare tot mai aproape de îndeplinirea unui obiectiv care părea de neatins la începutul sezonului, asta după ce Daniel Pancu a reușit să construiască o echipă incredibilă, în ciuda plecării unor jucători importanți.
Ardelenii au ajuns la o serie de opt victorii consecutive în campionat, dar formația din Gruia este calificată și în sferturile Cupei României. Neluțu Varga a promis că va întări echipa la vară și a explicat că se vede lucrând cu Daniel Pancu și din sezonul următor.
„Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele. La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.
- Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB”
- Cât stă pe bară Marian Aioani după accidentarea din meciul cu Farul? Ce partide ratează portarul lui Rapid
- Prinde FCSB play-off-ul cu trei victorii pe linie? Statisticienii au dat verdictul
- Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
- “A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană”