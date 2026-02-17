Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: „Vreau să îl avem și din sezonul viitor” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 16:30

Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: Vreau să îl avem și din sezonul viitor”

Neluţu Varga, în timpul unui meci - Hepta

CFR Cluj a realizat o „remontada” de senzație de când a fost instalat Daniel Pancu pe bancă, iar gruparea ardeleană a urcat la finalul etapei cu numărul 27 pe loc de play-off.

Neluțu Varga este încântat de parcursul formației din Gruia până în acest punct, echipa fiind calificată și în sferturile de finală ale Cupei României.

Neluțu Varga exultă, după parcursul fantastic al CFR-ului

CFR Cluj pare tot mai aproape de îndeplinirea unui obiectiv care părea de neatins la începutul sezonului, asta după ce Daniel Pancu a reușit să construiască o echipă incredibilă, în ciuda plecării unor jucători importanți.

Ardelenii au ajuns la o serie de opt victorii consecutive în campionat, dar formația din Gruia este calificată și în sferturile Cupei României. Neluțu Varga a promis că va întări echipa la vară și a explicat că se vede lucrând cu Daniel Pancu și din sezonul următor.

„Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele. La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

