Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin, după ce a fost lăudat de Roberto De Zerbi: “Aproape sigur”

Tottenham a luat decizia în cazul lui Radu Drăguşin. După salvarea in extremis de la retrogradare, în ultima etapă, fundaşul român a fost lăudat de antrenorul său, Roberto De Zerbi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul a transmis că în ciuda faptului că a evoluat puţin, stopperul naţionalei României a avut o atitudine de top la Tottenham, când situaţia de la echipă era critică.

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin

Deşi a fost lăudat de Robert De Zerbi, Radu Drăguşin are şanse mari să plece de la Tottenham, în vară. Fundaşul român a fost aproape de plecarea de la echipa londoneză şi în iarnă, atunci când pe urmele lui au fost două formaţii din Serie A, AS Roma şi Fiorentina, cât şi una din Bundesliga, Leipzig.

Presa britanică a dezvăluit că Tottenham forţează transferul unui nou fundaş central, care să-i ia locul în primul 11 lui Cristian Romero, cel care are şanse să se despartă de echipă în vară.

“Cheia supraviețuirii în Premier League a fost îmbunătățirea defensivă clară realizată sub conducerea lui De Zerbi. Micky van de Ven, inamicul public numărul 1 pentru o perioadă, și-a regăsit cea mai bună formă pe final de sezon și cred că nu riscăm dacă spunem că vrea să facă parte din proiectul lui De Zerbi.