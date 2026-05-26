Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin, după ce a fost lăudat de Roberto De Zerbi: “Aproape sigur”

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin, după ce a fost lăudat de Roberto De Zerbi: “Aproape sigur”

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 11:44

Comentarii
Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin, după ce a fost lăudat de Roberto De Zerbi: Aproape sigur

Radu Drăguşin, la Tottenham/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Tottenham a luat decizia în cazul lui Radu Drăguşin. După salvarea in extremis de la retrogradare, în ultima etapă, fundaşul român a fost lăudat de antrenorul său, Roberto De Zerbi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul a transmis că în ciuda faptului că a evoluat puţin, stopperul naţionalei României a avut o atitudine de top la Tottenham, când situaţia de la echipă era critică.

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin

Deşi a fost lăudat de Robert De Zerbi, Radu Drăguşin are şanse mari să plece de la Tottenham, în vară. Fundaşul român a fost aproape de plecarea de la echipa londoneză şi în iarnă, atunci când pe urmele lui au fost două formaţii din Serie A, AS Roma şi Fiorentina, cât şi una din Bundesliga, Leipzig.

Presa britanică a dezvăluit că Tottenham forţează transferul unui nou fundaş central, care să-i ia locul în primul 11 lui Cristian Romero, cel care are şanse să se despartă de echipă în vară.

“Cheia supraviețuirii în Premier League a fost îmbunătățirea defensivă clară realizată sub conducerea lui De Zerbi. Micky van de Ven, inamicul public numărul 1 pentru o perioadă, și-a regăsit cea mai bună formă pe final de sezon și cred că nu riscăm dacă spunem că vrea să facă parte din proiectul lui De Zerbi.

Reclamă
Reclamă

Totuși, Spurs au nevoie disperată de mai mulți jucători pe partea stângă. Viitorul lui Ben Davies este și el incert. Radu Drăgușin va pleca aproape sigur, așa că e nevoie de cineva lângă Van de Ven”, au notat englezii de la hotspurhq.com.

Pe lista lui Robert De Zerbi la Tottenham se află Andy Robertson, care a ajuns la final de contract cu Liverpool, cât şi Marcos Senesi, care de asemenea s-a despărţit de revelaţia Bournemouth, la finalul acestei stagiuni.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Fanatik.ro
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
13:23

EXCLUSIVSimona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”
13:22

A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010
13:13

Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”
13:10

Iuliu Mureșan îi atacă pe rapidiști: “Nu transferi spiritul de campion!”. Ce spune de Daniel Pancu
12:55

Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: “Nu au şanse să prindă play-off-ul”. Sfat direct pentru Daniel Pancu
12:51

Antrenorul campion de 5 ori în Liga 1, gata de o revenire de senzație: “Pentru performanță”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total