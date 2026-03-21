Iuliu Mureșan jubilează după CFR Cluj – Rapid 1-0. În ce context se va gândi la câștigarea titlului

CFR Cluj a trecut repede peste eșecul suferit în fața rivalei ”U” și s-a impus pe teren propriu în duelul cu Rapid București, scor 1-0, în etapa a doua din play-off.
Formația antrenată de Daniel Pancu a dat lovitura în Gruia prin kosovarul Meriton Korenica și s-a apropiat la trei puncte de liderul Universitatea Craiova.
Iuliu Mureșan, convins că problemele cu banii se vor rezolva
CFR Cluj strălucește din punct de vedere sportiv în Liga 1, după un nou succes obținut de ardeleni sub comanda lui Daniel Pancu. Situația nu este una ușoară și din punct de vedere financiar, clubul având nevoie de o infuzie de capital pentru a „dizolva” datoriile către terți.
După partida câștigată în fața Rapidului, Iuliu Mureșan s-a declarat încântat de schimbările aduse de Pancu în jocul echipei, dar și în vestiar, plus, a anunțat că problemele financiare vor fi rezolvate.
„Am mare încredere în echipă, în Pancu, vestiarul este foarte unit acum. Când am venit eu erau bisericuțe. Pancu a reușit prin personalitatea lui, l-am ajutat și noi. Jucătorilor le era jenă de situație, apoi s-a schimbat totul la echipă. Antrenamentele au devenit intense și am eliminat niște elemente care stricau vestiarul, s-a făcut liniște.
Eram pe 14 și acum luptăm la titlu. Noi suntem la 3 puncte și vine un meci foarte important la Craiova. Acolo dacă nu pierdem, atunci devenim candidați la titlu. Situația din club este sub control, avem probleme, dar reușim să gestionăm, plătim la timp. Nu e problemă cu licențierea, nu știu ce datorie avem la Louis Munteanu, important e că vom reuși să plătim.
Plătim tot ce vine prima dată ca să nu avem probleme. Neluțu a dat niște prime la jucători și le mai dă pe final. Celelalte vor fi plătite cumulat la sfârșit. Azi au fost doi portari de națională. Eu l-aș convoca pe Biliboc, dar nu sunt selecționer. Echipa a jucat sigur azi, am avut multe acțiuni în careu, am fost mai direcți. 1-0 este un scor care mie personal îmi place. U Cluj are șanse mari la titlu, au echipă bună, s-a văzut și în meciul cu noi, o echipă puternică. Sunt mulțumit de jucători, se antrenează foarte bine”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
