Jucătorii FCSB-ului s-au reunit şi au efectuat vizita medicală. Dennis Politic, prezent - Antena Sport

Lukas Zima

Răzvan Udrea

Matei Popa

Alexandru Pantea

Luca Ciobanu

Siyabonga Ngezana

Baba Alhassan

Daniel Graovac

Andrei Dăncuş

Laurenţiu Vlăsceanu

Matei Manolache

Juri Cisotti

Mihai Lixandru

Marius Ştefănescu

Mihai Toma

David Popa

Dennis Politic

Denis Colibăşanu

Andrei Gheorghiţă

Alexandru Stoian

Robert Necşulescu

Valentin Creţu

De la reunirea lotului au lipsit jucătorii convocaţi de Mircea Lucescu la naţională, pentru dubla cu Austria şi Cipru, anume David Miculescu, Ştefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Adrian Şut, Vlad Chiricheş şi Denis Alibec, excepţia fiind Valentin Creţu, care a fost prezent la vizita medicală. Totodată, nici Octavian Popescu nu a fost prezent, deoarece a fost în lotul României U21 la EURO 2025.

Vlad Chiricheş îşi prelungeşte contractul cu FCSB

Vlad Chiricheş a luat decizia de a-şi prelungi contractul cu FCSB. Mihai Stoica a făcut anunţul în privinţa experimentatului fundaş din lotul campioanei.

“Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare cu Eli (n.r. – Elias Charalambous) şi una, tot la fel de mare, cu Chiri (n.r. – Vlad Chiricheş). OK, nu se discutase (n.r. – prelungirea contractului), doar în mare, iar azi s-a discutat în detaliu şi s-a… Da (n.r. – prelungeşte contractul pe încă un an). Nu se discutase până în ultimul detaliu şi sunt foarte bucuros şi o să…