Vlad Chiricheş îşi prelungeşte contractul cu FCSB. La ce bonus a renunţat: "Nu vrea banii" - Antena Sport

Vlad Chiricheş a luat decizia de a-şi prelungi contractul cu FCSB. Mihai Stoica a făcut anunţul în privinţa experimentatului fundaş din lotul campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul roş-albaştrilor a dezvăluit şi la ce bonus a renunţat internaţionalul român, atunci când a luat decizia de a continua la FCSB.

Vlad Chiricheş îşi prelungeşte contractul cu FCSB

Concret, Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheş nu vrea să primească bonusul pentru eventuala calificare a FCSB-ului în Conference League. Fundaşul consideră că în cazul în care campioana ar ajunge în grupa acestei competiţii, ar fi un eşec.

“Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare cu Eli (n.r. – Elias Charalambous) şi una, tot la fel de mare, cu Chiri (n.r. – Vlad Chiricheş). OK, nu se discutase (n.r. – prelungirea contractului), doar în mare, iar azi s-a discutat în detaliu şi s-a… Da (n.r. – prelungeşte contractul pe încă un an). Nu se discutase până în ultimul detaliu şi sunt foarte bucuros şi o să…

Se supără, nu se supără… A făcut o chestie în premieră. Contractul, bineînţeles, are şi nişte bonusuri pentru accederea în faza principală a competiţiilor. El a zis că nu vrea bonus pentru Conference League.