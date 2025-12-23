Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: "Văd un jucător talentat! M-a surprins" - Antena Sport

Basarab Panduru a fost plăcut impresionat de David Matei, tânărul de 17 ani al Universităţii Craiova, care a reuşit o dublă în meciul cu Csikszereda, câştigat de olteni cu 5-0. Victoria contra formaţiei din Miercurea Ciuc i-a readus pe jucătorii lui Filipe Coelho pe primul loc în Liga 1 şi vor încheia anul 2025 în postura de lideri.

La această partidă, David Matei a marcat primele sale goluri în Liga 1. Mai întâi a deschis scorul, după care a majorat diferenţa, după jumătate de oră de joc.

Basarab Panduru l-a lăudat pe David Matei, după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Am vrut să vorbesc despre el”

Fostul internaţional Basarab Panduru a fost impresionat de prestaţia puştiului de 17 ani şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, după evoluţia din meciul cu Csikszereda. Acesta a observat creşterea sa în joc încă de pe vremea când echipa încă era antrenată de Mirel Rădoi şi crede că David Matei are şanse mari să ajungă un fotbalist bun:

“Am vrut să vorbesc despre el, văd un jucător talentat. Mi se pare că nu are probleme cu mingea, se descurcă foarte bine. Ai impresia că are o suficienţă, probabil pentru că nu are adversar, joacă mai mereu. Văd calitate la el.

M-a surprins, nu avea gol marcat, mai ales pentru poziţia pe care o joacă. Face atingeri în plus, dar cu toate astea, de la Rădoi l-am văzut că el creşte, că aleargă, se duce în atac, cere mingea pe poziţie viitoare. Este prea mic, probabil. Are posibilitatea să devină un jucător bun”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.