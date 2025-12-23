Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: "Văd un jucător talentat! M-a surprins" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: “Văd un jucător talentat! M-a surprins”

Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: “Văd un jucător talentat! M-a surprins”

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 8:40

Comentarii
Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: Văd un jucător talentat! M-a surprins

Basarab Panduru / Orange Sport

Basarab Panduru a fost plăcut impresionat de David Matei, tânărul de 17 ani al Universităţii Craiova, care a reuşit o dublă în meciul cu Csikszereda, câştigat de olteni cu 5-0. Victoria contra formaţiei din Miercurea Ciuc i-a readus pe jucătorii lui Filipe Coelho pe primul loc în Liga 1 şi vor încheia anul 2025 în postura de lideri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La această partidă, David Matei a marcat primele sale goluri în Liga 1. Mai întâi a deschis scorul, după care a majorat diferenţa, după jumătate de oră de joc.

Basarab Panduru l-a lăudat pe David Matei, după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Am vrut să vorbesc despre el”

Fostul internaţional Basarab Panduru a fost impresionat de prestaţia puştiului de 17 ani şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, după evoluţia din meciul cu Csikszereda. Acesta a observat creşterea sa în joc încă de pe vremea când echipa încă era antrenată de Mirel Rădoi şi crede că David Matei are şanse mari să ajungă un fotbalist bun:

“Am vrut să vorbesc despre el, văd un jucător talentat. Mi se pare că nu are probleme cu mingea, se descurcă foarte bine. Ai impresia că are o suficienţă, probabil pentru că nu are adversar, joacă mai mereu. Văd calitate la el.

M-a surprins, nu avea gol marcat, mai ales pentru poziţia pe care o joacă. Face atingeri în plus, dar cu toate astea, de la Rădoi l-am văzut că el creşte, că aleargă, se duce în atac, cere mingea pe poziţie viitoare. Este prea mic, probabil. Are posibilitatea să devină un jucător bun”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Cotat la 450.000 de euro pe transfermarkt.com, David Matei a mai marcat în acest sezon în meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, din luna octombrie, câștigat de olteni cu 4-1. În total, el a evoluat în 15 meciuri pentru Universitatea Craiova în actualul sezon.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Observator
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care gestionează un patrimoniu de două miliarde de euro
Fanatik.ro
Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care gestionează un patrimoniu de două miliarde de euro
8:21
La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii
8:12
De ce circuite vă e dor? Preferinţele lui Adrian Georgescu
23:36 22 dec.
Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna
23:19 22 dec.
Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați”
22:40 22 dec.
David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei”
22:22 22 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Amalia Lică își face toate poftele la târgurile de Crăciun
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 3 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 4 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…” 5 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 6 Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el