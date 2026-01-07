Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027 - Antena Sport

Jucătorii CFR-ului, printre care şi Marcus Coco, la un meci / Sport Pictures

Marcus Coco (29 de ani), jucător care s-a despărţit de CFR Cluj, şi-a găsit echipă. Fotbalistul este cotat la 850.000 de euro, iar la echipa patronată de Neluţu Varga ar fi avut un salariu de 40.000 de euro pe lună!

Hapoel Tel Aviv a anunţat pe site-ul oficial că Marcus Coco ar urma să semneze un contract valabil un an şi jumătate cu formaţia israeliană.

Marcus Coco, jucător care s-a despărţit de CFR Cluj, semnează cu Hapoel Tel Aviv

“Experimentatul fundaş lateral, care se mândrește cu un istoric impresionant în fotbalul francez, urmează să se alăture echipei Hapoel Tel Aviv, după controlul medical.

Marcus Coco s-a înţeles cu clubul şi urmează să sosească în Israel în următoarele 24 de ore. El va semna un contract valabil un an şi jumătate după trecerea cu succes a vizitei medicale.

Fundașul în vârstă de 29 de ani se alătură echipei Hapoel Tel Aviv de la echipa românească CFR Cluj, unde a jucat nouă meciuri în campionat în prima jumătate a sezonului curent. Înainte de aceasta, Coco a petrecut cinci sezoane la clubul francez FC Nantes, jucând 131 de meciuri în toate competițiile”, a transmis Hapoel Tel Aviv, pe site-ul oficial.