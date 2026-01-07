Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027 - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027

Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027

Bogdan Stănescu Publicat: 7 ianuarie 2026, 8:50

Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027

Jucătorii CFR-ului, printre care şi Marcus Coco, la un meci / Sport Pictures

Marcus Coco (29 de ani), jucător care s-a despărţit de CFR Cluj, şi-a găsit echipă. Fotbalistul este cotat la 850.000 de euro, iar la echipa patronată de Neluţu Varga ar fi avut un salariu de 40.000 de euro pe lună!

Hapoel Tel Aviv a anunţat pe site-ul oficial că Marcus Coco ar urma să semneze un contract valabil un an şi jumătate cu formaţia israeliană.

Marcus Coco, jucător care s-a despărţit de CFR Cluj, semnează cu Hapoel Tel Aviv

“Experimentatul fundaş lateral, care se mândrește cu un istoric impresionant în fotbalul francez, urmează să se alăture echipei Hapoel Tel Aviv, după controlul medical.

Marcus Coco s-a înţeles cu clubul şi urmează să sosească în Israel în următoarele 24 de ore. El va semna un contract valabil un an şi jumătate după trecerea cu succes a vizitei medicale.

Fundașul în vârstă de 29 de ani se alătură echipei Hapoel Tel Aviv de la echipa românească CFR Cluj, unde a jucat nouă meciuri în campionat în prima jumătate a sezonului curent. Înainte de aceasta, Coco a petrecut cinci sezoane la clubul francez FC Nantes, jucând 131 de meciuri în toate competițiile”, a transmis Hapoel Tel Aviv, pe site-ul oficial.

Israelienii amintesc că Marcus Coco a evoluat 17 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, pentru care a înscris şi un gol.

Titular la un moment dat la CFR Cluj, Marcus Coco nu a evoluat decât în 9 dintre cele 21 de partide ale ardelenilor din acest sezon. A jucat un meci şi în Cupa României.

Formaţia patronată de Neluţu Varga spera să dea lovitura prin aducerea lui Marcus Coco, un fotbalist cu un CV foarte bun, dar evoluţiile acestuia au fost sub aşteptări, iar echipa antrenată în prezent de Daniel Pancu (48 de ani) a decis să se despartă de acesta, ţinând cont şi de salariul său mare.

Haos după majorarea impozitelor. Românii care au de plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific"Haos după majorarea impozitelor. Românii care au de plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific"
Mulțumim, Marcus Coco! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!”, anunța oficial CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.

Citește și:
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată"
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată"
