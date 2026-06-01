Dinamo încearcă marea lovitură: negociază cu internaţionalul român de mai multe luni

Dinamo a ratat obiectivul, calificarea în cupele europene, după ce a fost învinsă de FCSB, 1-2, după prelungiri, în confruntarea disputată pe stadionul Arcul de Triumf, iar acum şefii echipei caută să-i aducă întăriri lui Zeljko Kopic.

Kennedy Boateng a plecat de la formaţia alb-roşie şi nu mai există cale de întoarcere, conform spuselor agentului său, iar bucureştenii caută un înlocuitor pe măsură pentru fundaşul central din Togo.

Ionuţ Nedelcearu este dorit de Dinamo. Ce şanse sunt să se facă transferul

Recunoscut ca un suporter al lui Dinamo, fapt pe care nu l-a ascuns niciodată, Ionuţ Nedelcearu a crescut la formaţia din Ştefan cel Mare şi a spus că şi-ar dori ca la un moment dat să se întoarcă la gruparea unde a făcut primii paşi în fotbal. Acesta este momentan sub contract cu ruşii de la Akron Togliatti, din prima ligă a Rusiei, iar înţelegerea expiră abia vara viitoare.

Şefii lui Dinamo au discutat cu jucătorul de mai multe ori în ultimele luni şi au primit semnale pozitive din partea acestuia, însă mutarea are şanse mici de reuşită în acest moment. Fundaşul central are un salariu foarte bun în Rusia şi trebuie să accepte un venit infinit mai mic pentru a reveni în Liga 1. De asemenea, nici formaţia sa, Akron Togliatti, nu vrea să-l lase să plece fără a primi o sumă de transfer, notează cei de la GSP.

Ce variante are Dinamo pentru a-l înlocui pe Kennedy Boateng

Plecarea lui Kennedy Boateng lasă un gol important în apărarea lui Dinamo, asta după ce jucătorul african a fost considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în ultimii 2 ani, de când a fost adus din Austria. Variantele de înlocuire actuale nu reprezintă însă o garanţie pentru bucureşteni.