Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva 0-6, 3-6. Drumul Soranei se opreşte în sferturi la Roland Garros

UPDATE: Break făcut de Andreeva. Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva 0-1.

UPDATE: A început partida!

Sorana C î rstea – Mirra Andreeva, î n sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea face un turneu de vis la Roland Garros, acolo unde a ajuns în sferturile de finală după un pacurs de excepție. Doar de două ori a mai atins tenismena din Târgoviște această fază a competiției la un Grand Slam, la US Open 2023 și altă ediție de French Open, în 2009.

Aceasta va fi cea de-a doua întâlnire directă dintre românca de 36 de ani şi rusoaica de 19 ani. Andreeva s-a impus în precedentul duel, care a avut loc tot în 2026, la Linz, cu 7-6, 4-6, 6-2.

Ce a spus Mirra Andreeva des pre Sorana C î rstea

Rusoaica a vorbit la superlativ despre forma româncei, care practică cel mai bun tenis al carierei. Cîrstea vine după semifinala de la Roma, iar acum are şansa de a juca în premieră în careul de aşi la un turneu de Grand Slam.

“Ne-am antrenat de atât de multe ori împreună în acest sezon. Ultima oară când am jucat a fost la Linz. A fost un meci foarte greu. Am câștigat în 3 seturi, dar nu știu. Până acum a jucat incredibil. E o persoană minunată și o concurentă extraordinară. Mereu dă ce are mai bun pe teren.

O știu foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat împreună la aproape fiecare turneu la care am jucat. Așa că va fi o partidă foarte interesantă, foarte entuziasmantă. E, evident, o adversară foarte dificilă.

Joacă cel mai bun tenis din viața ei în acest moment. Adică nu vreau să pun în umbră sezoanele de dinainte. Dar a avut până acum un sezon grozav. Va fi un meci fantastic și sunt superentuziasmată să joc cu ea”, a declarat Mirra Andreeva, pentru TNT Sports, citată de gsp.ro.

Sorana Cîrstea nu a pierdut niciun set în primele patru meciuri disputate la ediţia din acest an de la Roland Garros. Românca s-a impus cu 6-3, 7-6(4) în optimile de finală, în faţa chinezoaice Xiyu Wang, locul 148 WTA. Sorana Cîrstea se află la ultimul sezon al carierei.

Sorana C î rstea a intrat î n istoria tenisului

Sorana a intrat în istoria tenisului! Nicio altă jucătoare nu a mai avut o pauză atât de lungă, de 17 ani, între două sferturi de finală la Roland Garros!

Nu este singura bornă bifată de Sorana Cîrstea în urma victoriei cu Wang. Ea a devenit și a treia cea mai vârstnică jucătoare care atinge sferturile la Roland Garros în era Open! Doar Helga Masthoff în 1978 și Billie Jean King în 1980 au depășit-o!

Tabloul complet al sferturilor de finală de la Roland Garros